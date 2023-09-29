РосСМИ нашли подтверждение гибели 33 тысяч российских военных в Украине

Журналисты российской службы BBC и "Медиазоны" исследовали, что с начала полномасштабного вторжения на войне в Украине погибли по меньшей мере 33 236 российских военных, из них 3836 – мобилизованы.

Источник: расследование BBC и "Медиазоны"; Радио Свобода

Детали: Исследование российских СМИ основывается на некрологах в СМИ, сообщениях в соцсетях от родственников погибших и местных органов власти.

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По этим данным, с начала украинского контрнаступления в июле 2023 года погибли по меньшей мере 2448 российских военных, в том числе 234 офицера, включая двух генералов и 11 полковников.

В последний раз такие существенные потери старшие офицеры российской армии несли только в первые месяцы вторжения в Украину, констатируют расследователи.

При этом каждый третий погибший при отражении контрнаступления ВСУ был мобилизован (681 из 2448 установленных погибших). Всего же с февраля 2022 года на войне в Украине погибли 3863 мобилизованных. Каждый пятый из них выжил на фронте менее двух месяцев, 60% погибли в период с 1 января 2023 года.

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Наибольшие потери среди завербованных на войну в Украине российских заключенных. Журналисты смогли установить имена 6215 осужденных, погибших на фронте по состоянию на 29 сентября 2023 года. При этом более 100 из них были гражданами иностранных государств, чаще всего Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

По состоянию на 29 сентября максимальное количество погибших военных из региона назвали власть и СМИ Краснодарского края – 1259.

В отражении контрнаступления ВСУ задействованы и элитные подразделения русской армии: ВДВ, морпехи, спецназ. Но сейчас они используются скорее для непродолжительных операций и выходов на важнейших участках фронта, стараясь беречь личный состав.

За время украинского контрнаступления российские десантники потеряли по меньшей мере 209 бойцов, отряды спецназа Минобороны – 23 человека, отряды морской пехоты – 60 человек.

Инфографика из расследования Рууской службы ВВсС и "Медиазоны"

Отдельно журналисты, по тому же методу, исследовали данные о погибших военнослужащих из самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске так называемых ЛДНРовцев, давно не выходящих на связь, журналисты пришли к выводу, что до конца сентября могли погибнуть до 20 тысяч военных самопровозглашенных "республик" Донбасса.

С 22 декабря 2022 года "ДНР" перестала публиковать данные о потерях своих военнослужащих (ЛНР сведения о своих потерях не обнародовала вовсе).

Журналисты отмечают, что приведенные цифры учитывают только те случаи, когда гибель публично подтверждена и когда можно установить статус воевавшего.

Реальные потери среди мобилизованных могут быть намного выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине начиная с октября 2022 года, не указывается их статус. Поэтому иногда невозможно понять, служил ли человек контрактником, добровольцем или мобилизованным.

Министерство обороны России последний раз отчитывалось об общем количестве потерь 21 сентября 2022 года, сообщив о гибели 5937 человек. После этого военное ведомство о погибших сообщало еще трижды, подтвердив потерю еще 162 человек.

В июне этого года стало известно, что Минобороны обратилось к властям ряда регионов с просьбой не публиковать некрологи погибшим бойцам. Известно о таких просьбах представителям Бурятии, Тувы и Хакасии – регионов, где потерь особенно много.