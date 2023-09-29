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Мовний бар'єр, медицина та труднощі з навчанням: у ЄС розповіли про адаптацію українських дітей

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 29 вересня 2023, 23:57
Мовний бар'єр, медицина та труднощі з навчанням: у ЄС розповіли про адаптацію українських дітей
УКРАЇНСЬКА БІЖЕНКА У ПОЛЬЩІ, ФОТО NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

Діти, які виїхали з України до Європейського Союзу в результаті повномасштабного вторгнення, постають перед труднощами з мовою, медициною та навчанням у школах Європейських держав.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Агентство ЄС з фундаментальних прав людини (FRA)

Деталі: За словами очільника відомства Майкла О'Флаерті, багато українських дітей "живуть у постійній невизначеності: вони були розлучені з рідними, їм довелося вчити нову мову, розуміти нову культуру й заводити нових друзів, не знаючи при цьому, як довго триватиме ця нестабільність".

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Серед перешкод для адаптації українських дітей у школах ЄС агентство виокремлює мовний бар’єр, відмінності в якості медичних послуг, а також відставання в навчанні через вимушене його переривання.

FRA окремо наголошує на необхідності захисту дітей, які прибули в ЄС без дорослого опікуна, врахування особливих потреб дітей з інвалідністю, а також забезпечення їм належних умов мешкання.

До того ж, деякі країни-члени ЄС не мають чітких даних про те, скільки українських дітей перебуває в їхніх країнах, а відсутність єдиного підходу до реєстрації дітей по всьому Євросоюзу перешкоджає зусиллям з їхньої підтримки.

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За офіційними даними ЄС, на території держав-членів перебувають 1,3 мільйона українських дітей, більшість із них – у віці до 14 років.

Напередодні країни Євросоюзу на рівні міністрів внутрішніх справ домовились продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

Теми: ЄСбіженцідіти
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