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Языковой барьер, медицина и трудности обучения: в ЕС рассказали об адаптации украинских детей

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 29 сентября 2023, 23:57
Языковой барьер, медицина и трудности обучения: в ЕС рассказали об адаптации украинских детей
УКРАИНСКАЯ БЕЖЕНКА В ПОЛЬШЕ, ФОТО NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

Дети, выехавшие из Украины в Европейский Союз в результате полномасштабного вторжения, предстают перед трудностями с языком, медициной и обучением в школах Европейских государств.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Агентство ЕС по фундаментальным правам человека (FRA)

Детали: По словам главы ведомства Майкла О'Флаэрти, многие украинские дети "живут в постоянной неопределенности: они были разлучены с родными, им пришлось учить новый язык, понимать новую культуру и заводить новых друзей, не зная при этом, как долго продлится эта нестабильность".

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Среди препятствий для адаптации украинских детей в школах ЕС агентство выделяет языковой барьер, различия в качестве медицинских услуг, а также отставание в обучении из-за вынужденного его прерывания.

FRA отдельно подчеркивает необходимость защиты детей, прибывших в ЕС без взрослого опекуна, учета особых потребностей детей с инвалидностью, а также обеспечения им надлежащих условий проживания.

К тому же, некоторые страны-члены ЕС не имеют четких данных о том, сколько украинских детей находится в их странах, а отсутствие единого подхода к регистрации детей по всему Евросоюзу препятствует усилиям по их поддержке.

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По официальным данным ЕС, на территории государств-членов находятся 1,3 миллиона украинских детей, большинство из них – в возрасте до 14 лет.

Накануне страны Евросоюза на уровне министров внутренних дел договорились продлить механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.

Темы: ЕСбеженцыдети
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