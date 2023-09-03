Резніков очікує, що ЗСУ застосовуватимуть F-16 на війні навесні

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Збройні сили матимуть F-16 для застосування на фронті вже навесні 2024 року.

Джерело: Резніков у інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова Резнікова: "Я думаю, в наступному році (будуть літаки F-16 – ред.), навесні. Я маю на увазі – вже в застосуванні.

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Бо на сьогодні дозвіл на навчання є, країни, які зголосилися навчати, є, і навіть вже є країни, які зголосилися передати нам F-16 після завершення навчання і підготовки інфраструктури.

Але, як для любителів, я вам наведу таку метафору, ні, алегорію, скоріше. Є трилогія Толкіна "Володар перснів". І у свій час було питання, чому хобіти не могли сісти на орлів і легко доставити кільце на вогняну гору? Та не могли насправді. Тому що це мало бути: а) політична воля щодо надання орлів; б) отримання погодження від "урядів орлиних держав"; в) треба було забезпечити підготовку орловодів, підготувати летовище для них, фахівців, які будуть їх обслуговувати, годувати, дбати про їхні гнізда, г) і весь цей період чулися аргументи від тих держав, які мають орлів: "А навіщо вам орли, якщо ви і так непогано відбиваєтеся від Саурона".

Деталі: За словами Резнікова, відмова партнерів в наданні F-16 ніколи не була у політичній площині. Він пояснює, що Захід боявся ескалації, а також намагається не втягнути НАТО у війну з Росією.

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Міністр повідомив, що написав "не один лист" зобов’язань, що Україна не використовуватиме НАТОвську зброю на території Росії.

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