Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Нам треба 160 винищувачів F-16, є домовленість про 50-60

Ірина БалачукЧетвер, 31 серпня 2023, 15:31
Зеленський: Нам треба 160 винищувачів F-16, є домовленість про 50-60
Зеленський на фоні літака F-16 в Данії. Фото ОП

Україна має домовленості щодо поставки близько півсотні винищувачів F-16, але загалом для захисту неба потребує близько 160 таких літаків, заявив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю португальському телеканалу RTP

Пряма мова українського президента: "Сьогодні у нас є домовленість щодо майбутніх 50-60 літаків.

Реклама:

Всього нам потрібно десь близько 160 винищувачів, щоб це був потужний повітряний флот, який би не давав Росії домінувати в небі".

Деталі: Він підкреслив, що наразі найголовніше, що цей процес розпочато, хоч це і сталося "трішки пізніше", ніж він хотів, бо Україна хотіла закрити небо з перших днів війни.

Зеленський підкреслив, що F-16 потрібні не для контрнаступу, а для захисту цивільного населення, для захисту зернового коридору.

ВІДЕО ДНЯ

Президент очікує, що винищувачі з’являться в українському небі на почату наступного року, це пов’язане з тривалим процесом підготовки пілотів і інфраструктури.  

"Ми воюємо з Росією, воюємо за нашу українську землю, але проти загарбницької політики Російської Федерації. Винищувачі нам потрібні суто захищати свою землю, своє море, своє небо", − підсумував Зеленський.

Що було раніше: Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що для того, щоб замінити старий авіапарк і отримати перевагу в небі, Україні потрібно 128 винищувачів.  

Передісторія:

Теми: Зеленськийвинищувачі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУ Севастополі – вибухи і масштабна пожежа, окупанти кажуть про ракетну атаку

РФ купує санкційні деталі для літаків через "дружні" країни: в лідерах ОАЕ, Китай і Туреччина

Оновлення зарядки та новий дизайн: Apple презентувала нову лінійку iPhone 15

Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень ВЛК з 24 лютого 2022 року

Сили оборони мають успіх в районі Кліщіївки Донецької області – Генштаб

Оприлюднено пропозиції Зеленського до ветованого законопроєкту про відновлення декларування

Усі новини...
Зеленський
Зеленський піде на вибори, якщо вони будуть під час війни: "Не кину державу"
Українській далекобійній зброї вдалося вразити ціль за 700 км - Зеленський
Тисячі осіб виїхали за кордон через хабарі, посадовці будуть відповідати − Зеленський
Останні новини
05:16
Нічна атака на Одещину: пошкоджено портову інфраструктуру, 6 постраждалих
04:48
В Росії знов заговорили про мобілізацію сотень тисяч резервістів і контрактників – ISW
03:47
відеоУ Севастополі – вибухи і масштабна пожежа, окупанти кажуть про ракетну атаку
03:20
Українські пілоти можуть літати на F-16 вже через три місяці – Повітряні сили США
03:10
оновленоПовітряники повідомляли про ракетну загрозу на півдні
02:58
Окупанти вчергове перекривали Кримський міст
02:30
Зеленський звільнив начальника Управління роботи з особовим складом СБУ
01:52
Повені та обвал дамб у Лівії: ЗМІ повідомляють про понад 5 тисяч загиблих
01:12
Блінкен і Бербок обговорять посилення української ППО – Держдеп
00:32
оновленоНа Одещину хвилями летіли ворожі БпЛА – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: