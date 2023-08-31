Зеленський: Нам треба 160 винищувачів F-16, є домовленість про 50-60
Україна має домовленості щодо поставки близько півсотні винищувачів F-16, але загалом для захисту неба потребує близько 160 таких літаків, заявив президент Володимир Зеленський.
Джерело: Зеленський в інтерв'ю португальському телеканалу RTP
Пряма мова українського президента: "Сьогодні у нас є домовленість щодо майбутніх 50-60 літаків.
Всього нам потрібно десь близько 160 винищувачів, щоб це був потужний повітряний флот, який би не давав Росії домінувати в небі".
Деталі: Він підкреслив, що наразі найголовніше, що цей процес розпочато, хоч це і сталося "трішки пізніше", ніж він хотів, бо Україна хотіла закрити небо з перших днів війни.
Зеленський підкреслив, що F-16 потрібні не для контрнаступу, а для захисту цивільного населення, для захисту зернового коридору.
Президент очікує, що винищувачі з’являться в українському небі на почату наступного року, це пов’язане з тривалим процесом підготовки пілотів і інфраструктури.
"Ми воюємо з Росією, воюємо за нашу українську землю, але проти загарбницької політики Російської Федерації. Винищувачі нам потрібні суто захищати свою землю, своє море, своє небо", − підсумував Зеленський.
Що було раніше: Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що для того, щоб замінити старий авіапарк і отримати перевагу в небі, Україні потрібно 128 винищувачів.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати найближчим часом долучаться до програми навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.
- Перед цим стало відомо, що США навчатимуть українських пілотів на винищувачах F-16, якщо європейські країни відставатимуть від складеного ними графіка або якщо кількість льотчиків значно збільшиться.
- Українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Також відомо, що до навчання українців на F-16 долучиться Греція та Португалія.
- Данія, Нідерланди і Норвегія оголосили про рішення передати Києву ці літаки після завершення навчання.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські льотчики у Данії готові розпочати льотну підготовку на винищувачах F-16.