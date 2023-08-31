Зеленський: Нам треба 160 винищувачів F-16, є домовленість про 50-60

Україна має домовленості щодо поставки близько півсотні винищувачів F-16, але загалом для захисту неба потребує близько 160 таких літаків, заявив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю португальському телеканалу RTP

Пряма мова українського президента: "Сьогодні у нас є домовленість щодо майбутніх 50-60 літаків.

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Всього нам потрібно десь близько 160 винищувачів, щоб це був потужний повітряний флот, який би не давав Росії домінувати в небі".

Деталі: Він підкреслив, що наразі найголовніше, що цей процес розпочато, хоч це і сталося "трішки пізніше", ніж він хотів, бо Україна хотіла закрити небо з перших днів війни.

Зеленський підкреслив, що F-16 потрібні не для контрнаступу, а для захисту цивільного населення, для захисту зернового коридору.

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Президент очікує, що винищувачі з’являться в українському небі на почату наступного року, це пов’язане з тривалим процесом підготовки пілотів і інфраструктури.

"Ми воюємо з Росією, воюємо за нашу українську землю, але проти загарбницької політики Російської Федерації. Винищувачі нам потрібні суто захищати свою землю, своє море, своє небо", − підсумував Зеленський.

Що було раніше: Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що для того, щоб замінити старий авіапарк і отримати перевагу в небі, Україні потрібно 128 винищувачів.

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