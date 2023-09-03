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Росіяни намагаються захистити бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами – ЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 3 вересня 2023, 19:01
Росіяни намагаються захистити бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами – ЗМІ
фото: Tatarigami_UA/Twitter

На аеродромі "Енгельс" Саратовської області росіяни захищають турбогвинтові стратегічні бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами.

Джерело: Мілітарний портал із посиланням на пост блогера Tatarigami_UA у Twitter

Деталі: Блогер опублікував супутникові знімки стратегічних бомбардувальників Ту-95, накритих автомобільними шинами.

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Як зазначає Мілітарний, найімовірніше, таким чином росіяни хочуть захистити бомбардувальники від атак українських дронів-камікадзе.

Судячи з супутникових знімків, росіяни обкладають шинами крило та центральну частину літака.

"Невідомо, чи буде такий захист ефективним, враховуючи легкозаймистість шин і складність їх гасіння", - додає портал.

Передісторія:

  • 5 грудня 2022 року БПЛА атакували аеродроми Енгельс-2 і Дягілєво в Саратовській і Рязанській областях − тоді ушкоджень зазнали 3 літаки: два стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22м3.
  • Загалом, за даними російського видання "Верстка" на 30 серпня 2023 року, українські спецслужби і збройні сили могли здійснити щонайменше 9 успішних атак на авіабази в російських регіонах, тимчасово окупованому Криму та Білорусі, знищивши або пошкодивши щонайменше 24 літаки з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Теми: Росіяавіаавто
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