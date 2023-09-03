Росіяни намагаються захистити бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами – ЗМІ

На аеродромі "Енгельс" Саратовської області росіяни захищають турбогвинтові стратегічні бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами.

Джерело: Мілітарний портал із посиланням на пост блогера Tatarigami_UA у Twitter

This doesn't seem to be just a single occurrence. In this satellite imagery, it seems the russians are still in the process of fitting tires onto the bomber – a fresh, budget-friendly version of ERA substitute for the russian air force? pic.twitter.com/WUyTFfWlw1 Реклама: September 3, 2023

Деталі: Блогер опублікував супутникові знімки стратегічних бомбардувальників Ту-95, накритих автомобільними шинами.

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Як зазначає Мілітарний, найімовірніше, таким чином росіяни хочуть захистити бомбардувальники від атак українських дронів-камікадзе.

Судячи з супутникових знімків, росіяни обкладають шинами крило та центральну частину літака.

"Невідомо, чи буде такий захист ефективним, враховуючи легкозаймистість шин і складність їх гасіння", - додає портал.

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