Росіяни намагаються захистити бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами – ЗМІ
На аеродромі "Енгельс" Саратовської області росіяни захищають турбогвинтові стратегічні бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами.
Джерело: Мілітарний портал із посиланням на пост блогера Tatarigami_UA у Twitter
This doesn't seem to be just a single occurrence. In this satellite imagery, it seems the russians are still in the process of fitting tires onto the bomber – a fresh, budget-friendly version of ERA substitute for the russian air force? pic.twitter.com/WUyTFfWlw1Реклама:— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) September 3, 2023
Деталі: Блогер опублікував супутникові знімки стратегічних бомбардувальників Ту-95, накритих автомобільними шинами.
Як зазначає Мілітарний, найімовірніше, таким чином росіяни хочуть захистити бомбардувальники від атак українських дронів-камікадзе.
Судячи з супутникових знімків, росіяни обкладають шинами крило та центральну частину літака.
"Невідомо, чи буде такий захист ефективним, враховуючи легкозаймистість шин і складність їх гасіння", - додає портал.
Передісторія:
- 5 грудня 2022 року БПЛА атакували аеродроми Енгельс-2 і Дягілєво в Саратовській і Рязанській областях − тоді ушкоджень зазнали 3 літаки: два стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22м3.
- Загалом, за даними російського видання "Верстка" на 30 серпня 2023 року, українські спецслужби і збройні сили могли здійснити щонайменше 9 успішних атак на авіабази в російських регіонах, тимчасово окупованому Криму та Білорусі, знищивши або пошкодивши щонайменше 24 літаки з початку повномасштабного вторгнення РФ.