Росіяни намагаються захистити бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами – ЗМІ

На аеродромі "Енгельс" Саратовської області росіяни захищають турбогвинтові стратегічні бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами.

Джерело: Мілітарний портал із посиланням на пост блогера Tatarigami_UA у Twitter

This doesn't seem to be just a single occurrence. In this satellite imagery, it seems the russians are still in the process of fitting tires onto the bomber – a fresh, budget-friendly version of ERA substitute for the russian air force? pic.twitter.com/WUyTFfWlw1

