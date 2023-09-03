Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни намагаються захистити бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами – ЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 3 вересня 2023, 19:01
Росіяни намагаються захистити бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами – ЗМІ
фото: Tatarigami_UA/Twitter

На аеродромі "Енгельс" Саратовської області росіяни захищають турбогвинтові стратегічні бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами.

Джерело: Мілітарний портал із посиланням на пост блогера Tatarigami_UA у Twitter

Деталі: Блогер опублікував супутникові знімки стратегічних бомбардувальників Ту-95, накритих автомобільними шинами.

ВІДЕО ДНЯ

Як зазначає Мілітарний, найімовірніше, таким чином росіяни хочуть захистити бомбардувальники від атак українських дронів-камікадзе.

Судячи з супутникових знімків, росіяни обкладають шинами крило та центральну частину літака.

"Невідомо, чи буде такий захист ефективним, враховуючи легкозаймистість шин і складність їх гасіння", - додає портал.

Передісторія:

  • 5 грудня 2022 року БПЛА атакували аеродроми Енгельс-2 і Дягілєво в Саратовській і Рязанській областях − тоді ушкоджень зазнали 3 літаки: два стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22м3.
  • Загалом, за даними російського видання "Верстка" на 30 серпня 2023 року, українські спецслужби і збройні сили могли здійснити щонайменше 9 успішних атак на авіабази в російських регіонах, тимчасово окупованому Криму та Білорусі, знищивши або пошкодивши щонайменше 24 літаки з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Теми: Росіяавіаавто
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Росія
Уряд РФ планує не дозволити іноземним банкам легко піти з країни
В Угорщині пропонують дати "гарантії безпеки" РФ і не брати Україну в НАТО
У Санкт-Петербурзі горить нафтобаза
Останні новини
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: