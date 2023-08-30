Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ

Ірина БалачукСереда, 30 серпня 2023, 20:39
Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ
ОХОПЛЕНИЙ ВОГНЕМ БОМБАРДУВАЛЬНИК НА АЕРОДРОМІ "СОЛЬЦІ". Фото з Telegram-каналу Astra

Українські спецслужби і збройні сили могли здійснити щонайменше 9 успішних атак на авіабази в російських регіонах, тимчасово окупованому Криму та Білорусі, знищивши або пошкодивши щонайменше 24 літаки з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Джерело: російське видання "Верстка", яке проаналізувало повідомлення Міноборони РФ, ЗМІ та OSINT-дослідників

Деталі: Видання нагадує, що перша атака відбулася на другий день вторгнення − 25 лютого. На аеродромі Міллерово в Ростовській області згорів один транспортний літак.

Реклама:

Різні джерела писали, що удар був завданий безпілотником або ракетою "Точка-У".

Наймасштабніший і найуспішніший удар України був 9 серпня 2022 року по аеродрому "Саки" в Криму. Тоді Росія втратила 4 винищувачі Су-30СМ і 7 бомбардувальників Су-24М.

5 грудня 2022 року БПЛА атакували аеродроми Енгельс-2 і Дягілєво в Саратовській і Рязанській областях − тоді ушкоджень зазнали 3 літаки: два стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22м3.

ВІДЕО ДНЯ
 

Наступна атака була 28 лютого 2023 року. Ціллю був російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 на військовому аеродромі Мачулищі під білоруським Мінськом. Судно намагалися підірвати за допомогою квадрокоптерів, але воно отримало лише пошкодження.

На початку травня українські дрони атакували аеродром у населеному пункті Сєща в Брянській області − тоді пошкодили транспортний літак Ан-124.

Три успішні атаки були в серпні: 19, 21 і 30 серпня по аеродромах у Новгородській, Калузькій і Псковській областях РФ. У підсумку були знищені 2 бомбардувальники Ту-22М, пошкоджені 4 транспортних Іл-76 і ще один неназваний літак.

Теми: Росіяавіавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Росія
Окупанти заявили про атаку БПЛА у Брянській області РФ і запуск ракети по Криму
Дрони атакували Росію і Крим понад 190 разів цього року − ВВС
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Останні новини
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:31
У Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
Усі новини...
Реклама: