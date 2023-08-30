Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ

Українські спецслужби і збройні сили могли здійснити щонайменше 9 успішних атак на авіабази в російських регіонах, тимчасово окупованому Криму та Білорусі, знищивши або пошкодивши щонайменше 24 літаки з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Джерело: російське видання "Верстка", яке проаналізувало повідомлення Міноборони РФ, ЗМІ та OSINT-дослідників

Деталі: Видання нагадує, що перша атака відбулася на другий день вторгнення − 25 лютого. На аеродромі Міллерово в Ростовській області згорів один транспортний літак.

Реклама:

Різні джерела писали, що удар був завданий безпілотником або ракетою "Точка-У".

Наймасштабніший і найуспішніший удар України був 9 серпня 2022 року по аеродрому "Саки" в Криму. Тоді Росія втратила 4 винищувачі Су-30СМ і 7 бомбардувальників Су-24М.

5 грудня 2022 року БПЛА атакували аеродроми Енгельс-2 і Дягілєво в Саратовській і Рязанській областях − тоді ушкоджень зазнали 3 літаки: два стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22м3.

ВІДЕО ДНЯ

Наступна атака була 28 лютого 2023 року. Ціллю був російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 на військовому аеродромі Мачулищі під білоруським Мінськом. Судно намагалися підірвати за допомогою квадрокоптерів, але воно отримало лише пошкодження.

На початку травня українські дрони атакували аеродром у населеному пункті Сєща в Брянській області − тоді пошкодили транспортний літак Ан-124.

Три успішні атаки були в серпні: 19, 21 і 30 серпня по аеродромах у Новгородській, Калузькій і Псковській областях РФ. У підсумку були знищені 2 бомбардувальники Ту-22М, пошкоджені 4 транспортних Іл-76 і ще один неназваний літак.