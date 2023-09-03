60 тисяч чоловіків: Представник Зеленського ініціював скасування відстрочки для деяких студентів

Нардеп і представник президента у парламенті Федір Веніславський зареєстрував законопроєкт, який скасовує відстрочку від мобілізації для студентів старше 30 років, які здобувають не послідовну вищу освіту або другу й більше.

Джерело: Веніславський в ефірі телемарафону в неділю ввечері

Пряма мова: "Я отримав інформацію від Міністерства освіти і науки: станом на 2019-2021 роки студентів віком 25+ було близько 40 тисяч чоловік. У 2022 році, коли почалася повномасштабна війна, таких студентів 25+ стало 106 тисяч. Цього року цифри також наближаються до 100 тисяч. Це означає, що 60 тисяч чоловіків вирішили скористатися такою можливістю для уникнення призову за мобілізацією.

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Тому я зареєстрував законопроєкт, запропонував, щоб людина, яка отримує освіту, яка не є послідовною… ті, хто вступив на другу, третю, четверту освіту після 30 років, таким правом на відстрочку скористатися не могли".

Деталі: Пояснюючи поняття послідовної освіти, Веніславський пояснив, що іноді чоловіки призовного віку вступають на нижчій освітній рівень, ніж мали (наприклад, на професійно-технічну освіту при наявній вищої), та на іншу спеціальність.

При цьому нардеп допускає, що у разі ухвалення законопроєкту ця норма розповсюджуватиметься не лише на тих, хто почне навчання наступного навчального року, а й на тих, хто розпочав його у 2022-23 роках.

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"В умовах воєнного стану і Конституція, і міжнародні документи допускають обмеження прав і свобод людини і громадянина. Я думаю, що лазівка така, коли мова йде про здобуття другої, третьої освіти чоловіками призовного віку 30+… буде поширюватися і на тих, хто почав її використовувати в 2022-23 роках", - сказав Веніславський.

Коментуючи заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про можливість екстрадиції військовозобов'язаних українців, які покинули Україну за підробленими довідками про непридатність, представник президента в ВР зазначив, що такий механізм можливий за умови, що такі особи будуть підозрюваними в кримінальних провадженнях в Україні.

"Такий механізм можливий. Коли людина купила довідку, вона вже вчинила злочин. Коли вона на підставі завідомо фальшивих документів перетнула державний кордон – це ще один злочин. Тут уже питання до правоохоронних органів, як вони швидко реєструватимуть провадження, повідомлятимуть про підозру", - сказав він.

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