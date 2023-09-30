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Вірменія подала позов проти Азербайджану до Міжнародного суду ООН

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 30 вересня 2023, 00:14
Вірменія подала позов проти Азербайджану до Міжнародного суду ООН
прапори Азербайджану і Вірменії, ілюстративне фото MEDIA.AZ

Вірменія позивається до Міжнародного суду ООН проти Азербайджану, звинувачуючи Баку в утиску прав вірмен у Нагірному Карабаху.

Джерело: повідомлення суду, яке цитує "Європейська правда"

Деталі: Вірменія в позові просить Міжнародний суд ООН про тимчасові заходи, які Азербайджан зобов’язаний виконати через, як стверджує Єреван, дискримінацію вірменського населення Карабаху.

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Серед іншого, від Баку вимагають вивести весь військовий і правоохоронний персонал з усіх цивільних установ у Нагірному Карабаху, сприяти доступу місії ООН та Червоного Хреста до регіону та забезпечити комунальні послуги.

Також Вірменія хоче, аби Азербайджан зобов’язали "утримуватися від каральних дій проти нинішніх або колишніх політичних представників або військовослужбовців Нагірного Карабаху", не руйнувати будь-якого пам’ятника геноциду вірмен 1915 року, та визнати документи, які видавала влада невизнаного "Нагірного Карабаху".

Що передувало: 28 вересня так званий президент невизнаної республіки вірмен у Карабаху підписав указ, за яким усі її установи та організації припиняють існування з 1 січня 2024 року. Цьому передувала одноденна операція Азербайджану, що призвела до капітуляції так званих нагірнокарабаських сил.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на п’ятницю 29 вересня свої домівки були змушені залишити близько 100 тисяч населення Нагірного Карабаху з-поміж 120 тисяч, як його оцінювали до бойових дій минулого тижня.

"ЄвроПравда" детально розповідала про останні події у регіоні у статті "Третя карабаська".

Про ширший контекст конфлікту читайте у статті 2020 року Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі.

Теми: ВірменіяАзербайджанООНсуд
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