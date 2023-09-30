Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 30 сентября 2023, 00:14
Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН
флаги Азербайджана и Армении, иллюстративное фото MEDIA.AZ

Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана, обвиняя Баку в ущемлении прав армян в Нагорном Карабахе.

Источник: сообщение суда, которое цитирует "Европейская правда"

Детали: Армения в иске просит Международный суд ООН о временных мерах, которые Азербайджан обязан выполнить из-за, как утверждает Ереван, дискриминации армянского населения Карабаха.

Реклама:

Среди прочего, от Баку требуют вывести весь военный и правоохранительный персонал из всех гражданских учреждений в Нагорном Карабахе, способствовать доступу миссии ООН и Красного Креста в регион и обеспечить коммунальные услуги.

Также Армения хочет, чтобы Азербайджан обязали "воздерживаться от карательных действий против нынешних или бывших политических представителей или военнослужащих Нагорного Карабаха", не разрушать любого памятника геноцида армян 1915 года, и признать документы, которые выдавала власть непризнанного "Нагорного Карабаха".

Что предшествовало: 28 сентября так называемый президент непризнанной республики армян в Карабахе подписал указ, по которому все ее учреждения и организации прекращают существование с 1 января 2024 года. Этому предшествовала однодневная операция Азербайджана, которая привела к капитуляции так называемых нагорно-карабахских сил.

ВИДЕО ДНЯ

По состоянию на пятницу 29 сентября свои дома были вынуждены покинуть около 100 тысяч населения Нагорного Карабаха из 120 тысяч, как его оценивали до боевых действий на прошлой неделе.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о последних событиях в регионе в статье "Третья карабахская".

О более широком контексте конфликта читайте в статье 2020 года Карабах, не похожий на Донбасс: 8 ответов на вопросы о новой войне на Кавказе.

Темы: АрменияАзербайджанООНсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МОК отстранил Олимпийский комитет России из-за оккупированных регионов Украины

аудиоВ Киеве разоблачили госслужащую, которая во время войны готовила выступления Азарова для росТВ

Блэкауты зимой возможны, но они будут кратковременные - министр энергетики

Зеленский собирал Ставку по трем ключевым вопросам

Дело "короля контрабанды" Альперина закрыли из-за "правок Лозового" – ЦПК

Экс-мэра Одессы Костусева объявили в розыск

Все новости...
Армения
Уже почти 93 тысячи армян покинули Карабах, ЕС выступил с заявлением
Из Карабаха выехало более половины населения
Непризнанная "республика" Нагорный Карабах прекращает свое существование
Последние новости
17:12
Tiffany и Cartier продолжают использовать в своих изделиях российские бриллианты – расследование
17:03
МОК отстранил Олимпийский комитет России из-за оккупированных регионов Украины
16:43
СМИ: В Израиле погибли более 1 300 человек, примерно столько же – в Секторе Газа
16:41
В Украине начался эпидсезон ОРВИ: в ЦОЗ рассказали, сколько людей заболело
16:31
Сирийские медиа заявили, что Израиль ударами авиации "вывел из строя" главные аэродромы страны
16:29
В Чернигове неизвестные умышленно повредили систему оповещения - ОВА
16:28
аудиоВ Киеве разоблачили госслужащую, которая во время войны готовила выступления Азарова для росТВ
16:28
X после предупреждений ЕС удалила сотни учетных записей, распространявших фейки о нападении на Израиль
15:59
Нидерланды отправят в Румынию свои истребители F-16 для обучения украинцев
15:55
Блэкауты зимой возможны, но они будут кратковременные - министр энергетики
Все новости...
Реклама: