У Брянській області через імовірний приліт "порушено енергопостачання" – губернатор
Субота, 30 вересня 2023, 01:06
У селищі Погар Брянської області РФ "порушено енергопостачання" нібито через атаку з боку України.
Джерело: Губернатор Брянської області Олександр Богомаз
Пряма мова: "Унаслідок атаки українських терористів у селищі Погар порушено енергопостачання.
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Постраждалих немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці".
Довідково: Селище Погар знаходиться за 21 км від нинішнього кордону з Україною.