В Брянской области из-за вероятного прилета "нарушено энергоснабжение" – губернатор
Суббота, 30 сентября 2023, 01:06
В поселке Погар Брянской области РФ "нарушено энергоснабжение" якобы из-за атаки со стороны Украины.
Источник: Губернатор Брянской области Александр Богомаз
Прямая речь: "В результате атаки украинских террористов в поселке Погар нарушено энергоснабжение.
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Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте".
Справка: Поселок Погар находится в 21 км от нынешней границы с Украиной.