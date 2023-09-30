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В Брянской области из-за вероятного прилета "нарушено энергоснабжение" – губернатор

Ольга ГлущенкоСуббота, 30 сентября 2023, 01:06
В Брянской области из-за вероятного прилета нарушено энергоснабжение – губернатор
скриншот карты

В поселке Погар Брянской области РФ "нарушено энергоснабжение" якобы из-за атаки со стороны Украины.

Источник: Губернатор Брянской области Александр Богомаз

Прямая речь: "В результате атаки украинских террористов в поселке Погар нарушено энергоснабжение.

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Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте".

Справка: Поселок Погар находится в 21 км от нынешней границы с Украиной.

Темы: Росcиявойна
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