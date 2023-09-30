Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Брянской области из-за вероятного прилета "нарушено энергоснабжение" – губернатор

Ольга ГлущенкоСуббота, 30 сентября 2023, 01:06
В Брянской области из-за вероятного прилета нарушено энергоснабжение – губернатор
скриншот карты

В поселке Погар Брянской области РФ "нарушено энергоснабжение" якобы из-за атаки со стороны Украины.

Источник: Губернатор Брянской области Александр Богомаз

Прямая речь: "В результате атаки украинских террористов в поселке Погар нарушено энергоснабжение.

Реклама:

Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте".

Справка: Поселок Погар находится в 21 км от нынешней границы с Украиной.

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МОК отстранил Олимпийский комитет России из-за оккупированных регионов Украины

аудиоВ Киеве разоблачили госслужащую, которая во время войны готовила выступления Азарова для росТВ

Блэкауты зимой возможны, но они будут кратковременные - министр энергетики

Зеленский собирал Ставку по трем ключевым вопросам

Дело "короля контрабанды" Альперина закрыли из-за "правок Лозового" – ЦПК

Экс-мэра Одессы Костусева объявили в розыск

Все новости...
Росcия
Румыния подозревает нарушение своего воздушного пространства во время атаки РФ на Украину
ФСБ хочет расширить возможности слежки за пользователями российского интернета – ISW
США следят, чтобы Россия не могла продавать нефть выше ценового потолка – Белый дом
Последние новости
18:01
США не ставят условий Израилю по применению американского оружия - Остин
17:58
США ввели санкции из-за нарушения потолка цен на нефть из России
17:51
видеоАвдеевка: за сутки бойцы ССО уничтожили 8 единиц техники и десятки россиян
17:48
Первых 200 украинцев эвакуируют из Израиля в Румынию в субботу - посол
17:48
Столтенберг о блокаде Сектора Газа Израилем: Важно защищать гражданское население
17:40
OpenAI готовится выпустить обновление для разработчиков приложений на базе ИИ
17:31
Оккупанты обстреляли жилые кварталы Берислава и ранили мужчину
17:12
Tiffany и Cartier продолжают использовать в своих изделиях российские бриллианты – расследование
17:05
Столтенберг: Несколько союзников окажут помощь Израилю
17:03
МОК отстранил Олимпийский комитет России из-за оккупированных регионов Украины
Все новости...
Реклама: