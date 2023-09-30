Росіяни гатили по прикордонню Сумщини, понад 100 вибухів за добу

Протягом минулого дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 116 вибухів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Білопільська, Путивльська, Миколаївська громади.

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По Есманській громаді ворог бив з мінометів, 18 вибухів.

По Шалигинській громаді росіяни били з міномету, 2 вибухи та артилерії, 4 вибухи.

У Миколаївській сільській громаді зафіксовано мінометні обстріли, 8 вибухів.

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На територію Путивльської громади росіяни скинули 4 міни.

По Великописарівській громаді був мінометний обстріл, 5 вибухів та обстріл з артилерії, 3 вибухи.

У Білопільській громаді зафіксовано обстріли з танка, 2 вибухи, ствольної артилерії, 2 вибухи, обстріл з АГС, 14 вибухів та мінометів, 13 вибухів.

По Хотінській громаді здійснено мінометні обстріли, 13 вибухів.

Краснопільська громада: були артобстріли, 21 вибух.

По Юнаківській громаді ворог вдарив з мінометів, 7 вибухів.