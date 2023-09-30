Россияне били по пограничью Сумщины, более 100 взрывов за сутки

В течение прошлого дня россияне совершили 25 обстрелов приграничья Сумской области, зафиксировано 116 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Краснопольская, Юнаковская, Хотинская, Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская, Белопольская, Путивльская, Николаевская громады.

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По Эсманской громаде враг бил из минометов, 18 взрывов.

По Шалигинской громаде россияне били из миномета, 2 взрыва и артиллерии, 4 взрыва.

В Николаевской сельской громаде зафиксированы минометные обстрелы, 8 взрывов.

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На территорию Путивльской громады россияне сбросили 4 мины.

По Великописаревской громаде был минометный обстрел, 5 взрывов и обстрел из артиллерии, 3 взрыва.

В Белопольской громаде зафиксированы обстрелы из танка, 2 взрыва, ствольной артиллерии, 2 взрыва, обстрел из АГС, 14 взрывов и минометов, 13 взрывов.

По Хотинской громаде осуществлены минометные обстрелы, 13 взрывов.

Краснопольская громада: были артобстрелы, 21 взрыв.

По Юнаковской громаде враг ударил из минометов, 7 взрывов.