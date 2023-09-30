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ФСБ хоче розширити можливості стеження за користувачами російського інтернету – ISW

Ольга Глущенко Субота, 30 вересня 2023, 05:56
ФСБ хоче розширити можливості стеження за користувачами російського інтернету – ISW
ФСБ, фото РИА Новости

ФСБ має намір розширити власні можливості для стеження за користувачами російського інтернету, а також маскування своїх операцій.

Джерело:  Інституту вивчення війни (ISW)

Деталі: У звіті зазначають, що ФСБ, ймовірно, підтримає поправки до законопроєкту Державної думи Росії, які розширять її інструменти цифрового авторитаризму для стеження за користувачами російського інтернету, банківських і телекомунікаційних компаній.

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Експерти підсумовують: зусилля ФСБ щодо отримання контролю над базами даних великих компаній, ймовірно, є частиною спроби посилити заходи стеження за населенням РФ і окупованої України.

Крім того, зазначається: ФСБ також має намір використовувати потенційний новий доступ до баз даних, щоб легше маскувати свої операції.

Потенційний новий доступ ФСБ до баз даних приватних компаній може вплинути на інформаційну безпеку в інших країнах, які користуються послугами Російської асоціації відкритих даних.

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Фахівці нагадують, що в серпні Кремль намагався змусити "Яндекс" надавати ФСБ дані міжнародних користувачів.

Аналітики також звернули увагу, що президент Росії Володимир Путін 29 вересня підписав указ про те, що з жовтня по грудень 2023 року в російську армію буде призвано 130 000 військовослужбовців, у порівнянні з 147 000 військовослужбовців, призваних під час весняного призову.

Щодо операцій на фронті, в огляді зазначається, що українські військові продовжили контрнаступальні операції на заході Запорізької області та в районі Бахмута 29 вересня.

Російські джерела стверджують, що 28 і 29 вересня українські сили атакували на північ від Роботиного (10 км на південь від Оріхова), а також поблизу Вербового (18 км на південний схід від Оріхова) і Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова).

Російські "воєнкори" стверджували 29 вересня, що українські сили безуспішно намагалися просунутися на схід від залізничної лінії на південь від Бахмута в районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) і Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута), а також повідомляли про важкі бої на лінії Кліщіївка-Андріївка-Курдюмівка.

Ключові висновки ISW за 29 вересня:

  • 29 вересня українські війська продовжили контрнаступальні операції на заході Запорізької області та в районі Бахмута.
  • Російський уряд оголосив подробиці піврічного призовного циклу, який розпочнеться 1 жовтня на більшій частині території Росії, включно з незаконно анексованими територіями України.
  • Президент Росії Володимир Путін зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнус-Беком Євкуровим і колишнім командиром групи "Вагнера", а нині співробітником Міністерства оборони Андрієм Трошевим 29 вересня, що свідчить про те, що Путін, ймовірно, підтримає МО в його очевидній конкуренції з Росгвардією щодо набору нинішніх і колишніх учасників "Вагнера".
  • ФСБ, ймовірно, підтримує поправки до законопроєкту Державної думи Росії, які розширюють її інструменти цифрового авторитаризму для стеження за користувачами російського інтернету, банківських і телекомунікаційних компаній.
  • Очевидна цензура в ширшому російському інформаційному просторі, ймовірно, відкрила двері для деяких маргінальних елементів для прямої критики і спекуляцій на адресу вищого російського військового командування без жодних перешкод.
  • Російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, у прикордонній зоні між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей, а також у західній частині Запорізької області, і 29 вересня просунулися вперед на деяких ділянках.
  • Росія може продовжувати спроби обійти санкції через військово-технічне співробітництво з країнами-членами СНД.
  • Росія послаблює паспортний контроль для громадян України, які виїжджають і в'їжджають до Росії, ймовірно, у спробі спростити пересування громадян України до Росії.

Теми: РосіяФСБвійнаінтернет
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