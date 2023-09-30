ФСБ хочет расширить возможности слежки за пользователями российского интернета – ISW

ФСБ намерена расширить собственные возможности для слежки за пользователями российского интернета, а также маскировки своих операций.

Источник: отчет Института изучения войны (ISW)

Детали: В отчете отмечают, что ФСБ, вероятно, поддержит поправки к законопроекту Государственной думы России, которые расширят ее инструменты цифрового авторитаризма для слежки за пользователями российского интернета, банковских и телекоммуникационных компаний.

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Эксперты подытоживают: усилия ФСБ по получению контроля над базами данных крупных компаний, вероятно, являются частью попытки усилить меры слежки за населением РФ и оккупированной Украины.

Кроме того, отмечается: ФСБ также намерена использовать потенциальный новый доступ к базам данных, чтобы легче маскировать свои операции.

Потенциальный новый доступ ФСБ к базам данных частных компаний может повлиять на информационную безопасность в других странах, которые пользуются услугами Российской ассоциации открытых данных.

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Специалисты напоминают, что в августе Кремль пытался заставить "Яндекс" предоставлять ФСБ данные международных пользователей.

Аналитики также обратили внимание, что президент России Владимир Путин 29 сентября подписал указ о том, что с октября по декабрь 2023 года в российскую армию будет призвано 130 000 военнослужащих, по сравнению с 147 000 военнослужащих, призванных во время весеннего призыва.

Относительно операций на фронте, в обзоре отмечается, что украинские военные продолжили контрнаступательные операции на западе Запорожской области и в районе Бахмута 29 сентября.

Российские источники утверждают, что 28 и 29 сентября украинские силы атаковали к северу от Роботино (10 км к югу от Орехова), а также вблизи Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова) и Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова).

Российские "военкоры" утверждали 29 сентября, что украинские силы безуспешно пытались продвинуться на восток от железнодорожной линии к югу от Бахмута в районе Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута), а также сообщали о тяжелых боях на линии Клещеевка-Андреевка-Курдюмовка.

Ключевые выводы ISW за 29 сентября: