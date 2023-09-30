Захисники "відмінусували" ще 470 окупантів і 4 ворожих танки
Субота, 30 вересня 2023, 08:02
За минулу добу Сили оборони знищили ще 470 загарбників, 4 танки і 15 БпЛА ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 278130 (+470) осіб,
- танків ‒ 4691 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8984 (+12) од,
- артилерійських систем – 6447(+38) од,
- РСЗВ / MLRS – 796 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 537 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5006 (+15) од,
- крилатих ракет ‒ 1529 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8854 (+18) од,
- спеціальної техніки ‒ 932 (+2) од.