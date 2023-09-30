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Захисники "відмінусували" ще 470 окупантів і 4 ворожих танки

Ольга Глущенко Субота, 30 вересня 2023, 08:02
Захисники відмінусували ще 470 окупантів і 4 ворожих танки
український захисник, фото Ельдара Сарахмана, УП

За минулу добу Сили оборони знищили ще 470 загарбників, 4 танки і 15 БпЛА ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 278130 (+470) осіб,
  • танків ‒ 4691 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8984 (+12) од,
  • артилерійських систем – 6447(+38) од,
  • РСЗВ / MLRS – 796 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 537 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5006 (+15) од,
  • крилатих ракет ‒ 1529 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 20 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8854 (+18) од,
  • спеціальної техніки ‒ 932 (+2) од.

Теми: війнаГенштаб
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