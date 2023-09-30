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Защитники "отминусовали" еще 470 оккупантов и 4 вражеских танка

Ольга ГлущенкоСуббота, 30 сентября 2023, 08:02
Защитники отминусовали еще 470 оккупантов и 4 вражеских танка
украинский защитник, фото Эльдара Сарахмана, УП

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 470 захватчиков, 4 танка и 15 БпЛА врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.09.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава ‒ около 278130 (+470) человек,
  • танков ‒ 4691 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8984 (+12) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 6447 (+38) ед,
  • РСЗО / MLRS ‒ 796 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 537 (+1) ед,
  • самолетов ‒ 315 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 316 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 5006 (+15) ед,
  • крылатых ракет ‒ 1529 (+0) ед,
  • кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
  • подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 8854 (+18) ед,
  • специальной техники ‒ 932 (+2) ед.

Темы: войнаГенштаб
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