Защитники "отминусовали" еще 470 оккупантов и 4 вражеских танка
Суббота, 30 сентября 2023, 08:02
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 470 захватчиков, 4 танка и 15 БпЛА врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава ‒ около 278130 (+470) человек,
- танков ‒ 4691 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 8984 (+12) ед,
- артиллерийских систем ‒ 6447 (+38) ед,
- РСЗО / MLRS ‒ 796 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 537 (+1) ед,
- самолетов ‒ 315 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 316 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 5006 (+15) ед,
- крылатых ракет ‒ 1529 (+0) ед,
- кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
- подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 8854 (+18) ед,
- специальной техники ‒ 932 (+2) ед.