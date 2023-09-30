На Херсонщині росіяни за добу поранили 3 цивільних, на Донеччині – 7
Субота, 30 вересня 2023, 08:28
Внаслідок російських обстрілів за добу 29 вересня на Донеччині поранено 7 цивільних, на Херсонщині – 3.
Джерело: в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Facebook
Дослівно Мороз: "За 29 вересня росіяни поранили 1 жителя Донеччини — у Дружбі.
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Ще 6 людей в області за добу дістали поранення".
Дослівно Прокудін: "За минулу добу противник здійснив 96 обстрілів, випустивши 432 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, авіації та БПЛА, один з них – ракетний.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю заводу, заклад громадського харчування у Херсоні.
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Через російську агресію 3 людини дістали поранення".