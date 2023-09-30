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На Херсонщине россияне за сутки ранили 3 гражданских, в Донецкой области – 7

Катерина ТищенкоСуббота, 30 сентября 2023, 08:28

В результате российских обстрелов за сутки 29 сентября в Донецкой области ранены 7 гражданских, на Херсонщине – 3.

Источник: и.о. начальника Донецкой ОГА Игорь Мороз, председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Facebook

Дословно Мороз: "За 29 сентября россияне ранили 1 жителя Донецкой области – в Дружбе.

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Еще 6 человек в области за сутки получили ранения".

 

Дословно Прокудин: "За минувшие сутки противник совершил 96 обстрелов, выпустив 432 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, авиации и БПЛА, один из них – ракетный.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание завода, заведение общественного питания в Херсоне.

ВИДЕО ДНЯ

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения".

Темы: Донецкая областьХерсонская областьвойна
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