Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ГУР і ВМС повернули додому десантників, які понад півтора року були в окупації

Катерина ТищенкоСубота, 30 вересня 2023, 09:28
ГУР і ВМС повернули додому десантників, які понад півтора року були в окупації
повернення десантників, фото ВМС

Днями ВМС та ГУР вдалося повернути на підконтрольну Україні територію двох десантників, які з початку повномасштабної війни переховувалися на окупованій території однієї з українських областей.

Джерело: Військово-морські сили ЗСУ

Реклама:

Дослівно: "Декілька тижнів тому управління розвідки ВМС з оперативних джерел отримало інформацію, що два військовослужбовця десантно-штурмових військ від початку повномасштабного вторгнення перебувають на тимчасово окупованій території, де брали участь у боях з окупантами, отримали важкі поранення та не змогли самостійно вийти на підконтрольну Україні територію. Весь цей час вони перебували у нелегальному становищі та успішно переховувалися, завдяки місцевим мешканцям.

Було прийнято рішення провести спеціальну операцію по порятунку та евакуації військовослужбовців, підготовку та проведення якої доручили спецпідрозділу ВМС "Ангели". У стислі терміни був підготовлений план евакуації, до реалізації якого також залучили командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, підрозділи якого забезпечували вогневе прикриття під час виходу групи.

Завдяки спільним зусиллям днями двох військовослужбовців, які більш ніж півтора роки перебували на окупованій території, вдалося вивести та на підконтрольну Україні територію".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: У ВМС опублікували відео повернення десантників.

Довідково: За даними УП, з початку повномасштабного вторгнення спецпідрозділу розвідки ВМС вдалося витягнути з окупованих територій і Росії 65 військовослужбовців.

Теми: розвідкаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
розвідка
Розвідка Британії: Росія залучає до бою "шматки" нової 25-ї армії − це знижує ризик масштабного наступу
Чорноморський флот не матиме такий контроль в Чорному морі як раніше – розвідка Британії
Британська розвідка: російські контратаки для стримування ЗСУ непродумані і провальні
Останні новини
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
Усі новини...
Реклама: