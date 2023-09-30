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ГУР і ВМС повернули додому десантників, які понад півтора року були в окупації

Катерина ТищенкоСубота, 30 вересня 2023, 09:28
ГУР і ВМС повернули додому десантників, які понад півтора року були в окупації
повернення десантників, фото ВМС

Днями ВМС та ГУР вдалося повернути на підконтрольну Україні територію двох десантників, які з початку повномасштабної війни переховувалися на окупованій території однієї з українських областей.

Джерело: Військово-морські сили ЗСУ

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Дослівно: "Декілька тижнів тому управління розвідки ВМС з оперативних джерел отримало інформацію, що два військовослужбовця десантно-штурмових військ від початку повномасштабного вторгнення перебувають на тимчасово окупованій території, де брали участь у боях з окупантами, отримали важкі поранення та не змогли самостійно вийти на підконтрольну Україні територію. Весь цей час вони перебували у нелегальному становищі та успішно переховувалися, завдяки місцевим мешканцям.

Було прийнято рішення провести спеціальну операцію по порятунку та евакуації військовослужбовців, підготовку та проведення якої доручили спецпідрозділу ВМС "Ангели". У стислі терміни був підготовлений план евакуації, до реалізації якого також залучили командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, підрозділи якого забезпечували вогневе прикриття під час виходу групи.

Завдяки спільним зусиллям днями двох військовослужбовців, які більш ніж півтора роки перебували на окупованій території, вдалося вивести та на підконтрольну Україні територію".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: У ВМС опублікували відео повернення десантників.

Довідково: За даними УП, з початку повномасштабного вторгнення спецпідрозділу розвідки ВМС вдалося витягнути з окупованих територій і Росії 65 військовослужбовців.

Теми: розвідкаокупація
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