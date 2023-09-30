ГУР и ВМС вернули домой десантников, которые более полутора лет были в оккупации

На днях ВМС и ГУР удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию двух десантников, которые с начала полномасштабной войны скрывались на оккупированной территории одной из украинских областей.

Источник: Военно-морские силы ВСУ

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Дословно: "Несколько недель назад управление разведки ВМС из оперативных источников получило информацию, что два военнослужащих десантно-штурмовых войск с начала полномасштабного вторжения находятся на временно оккупированной территории, где участвовали в боях с оккупантами, получили тяжелые ранения и не смогли самостоятельно выйти на подконтрольную Украине территорию. Все это время они находились в нелегальном положении и успешно скрывались, благодаря местным жителям.

Было принято решение провести специальную операцию по спасению и эвакуации военнослужащих, подготовку и проведение которой поручили спецподразделению ВМС "Ангелы". В сжатые сроки был подготовлен план эвакуации, к реализации которого также привлекли командование Десантно-штурмовых войск ВСУ, подразделения которого обеспечивали огневое прикрытие во время выхода группы.

Благодаря совместным усилиям на днях двух военнослужащих, которые более полутора лет находились на оккупированной территории, удалось вывести и на подконтрольную Украине территорию".

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Детали: В ВМС опубликовали видео возвращения десантников.

Справочно: По данным УП, с начала полномасштабного вторжения спецподразделения разведки ВМС удалось вытащить из оккупированных территорий и России 65 военнослужащих.