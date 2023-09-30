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Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій і Оборонного фонду

Катерина ТищенкоСубота, 30 вересня 2023, 10:05
Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій і Оборонного фонду
Володимир Зеленський на Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві, фото ОП

Президент Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій і заснування спеціального Оборонного фонду.

Джерело: Зеленський у своєму виступі на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві

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Пряма мова: "Сьогодні на цьому форумі ми оголошуємо про створення Альянсу оборонних індустрій. Альянсу, який цінує міжнародне право та вміє працювати для реального захисту міжнародного права. Захисту безпеки – я говорю не лише про Україну, а й про безпеку від агресій будь-якої нації у світі.

Ми розробили відповідну базову декларацію як основу Альянсу, і до неї можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, які поділяють наш намір дати реальний захист від агресій у цих ризикованих умовах сучасності. Сьогодні, на старті, цю декларацію вже підписали 13 визначних компаній, які готові разом з Україною будувати новий арсенал вільного світу".

Деталі: Президент також оголосив, що Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу.

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Крім того, Зеленський повідомив, що в Україні буде засновано спеціальний Оборонний фонд, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема, для розвитку воєнних виробництв і підтримки відповідної співпраці, для створення нових воєнних об’єктів та програм, які потрібні для оборони та для турботи про українських воїнів.

"Ресурси фонду – це плюс до державних видатків на сферу оборони, оборонне виробництво та приватних інвестицій. Фонд буде наповнюватися з дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів", - сказав він.

За словами Зеленського, на форумі оборонних індустрій у Києві представлені 252 оборонні компанії, які виробляють повний спектр зброї та оборонних систем і рішень, з понад 30 країн світу із Європи, Америки, Азії й Австралії.

Теми: Зеленськийвійна
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