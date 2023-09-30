Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий и Оборонного фонда

Президент Владимир Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий и учреждении специального Оборонного фонда.

Источник: Зеленский в своем выступлении на первом Международном форуме оборонных индустрий в Киеве

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Прямая речь: "Сегодня на этом форуме мы объявляем о создании Альянса оборонных индустрий. Альянса, который ценит международное право и умеет работать для реальной защиты международного права. Защиты безопасности – я говорю не только об Украине, но и о безопасности от агрессий любой нации в мире.

Мы разработали соответствующую базовую декларацию как основу Альянса, и к ней могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира, которые разделяют наше намерение дать реальную защиту от агрессий в этих рискованных условиях современности. Сегодня, на старте, эту декларацию уже подписали 13 выдающихся компаний, которые готовы вместе с Украиной строить новый арсенал свободного мира".

Детали: Президент также объявил, что Украина разрабатывает специальный экономический режим для оборонно-промышленного комплекса.

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Кроме того, Зеленский сообщил, что в Украине будет основан специальный Оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности, для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества, для создания новых военных объектов и программ, которые нужны для обороны и для заботы об украинских воинах.

"Ресурсы фонда – это плюс к государственным расходам на сферу обороны, оборонное производство и частных инвестиций. Фонд будет наполняться из дивидендов от государственных оборонных активов и прибыли от продажи конфискованных российских активов", – сказал он.

По словам Зеленского, на форуме оборонных индустрий в Киеве представлены 252 оборонные компании, которые производят полный спектр оружия и оборонных систем и решений, из более чем 30 стран мира из Европы, Америки, Азии и Австралии.