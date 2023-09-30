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На половині території України оголошували тривогу

Катерина ТищенкоСубота, 30 вересня 2023, 11:05
На половині території України оголошували тривогу
карта повітряних тривог станом на 10:25, alerts.in.ua

У суботу зранку на лівобережній Україні оголошено масштабну повітряну  тривогу через загрозу балістичного озброєння.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Близько 10:10 у Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях оголосили повітряну тривогу.

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Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в цих регіонах.

Згодом тривогу з тієї ж причини оголосили на Херсонщині й Миколаївщині.

Оновлено: Близько 11 години тривогу через загрозу балістичного озброєння було скасовано.

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Разом з тим, на Сумщині та Чернігівщині оголосили тривогу через активність ворожої армійської авіації вздовж кордону.

"Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька області - ворожі БпЛА (імовірно розвідувального типу). Працює ППО! Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках!", - повідомили також у Повітряних силах.

Теми: повітряна тривога
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