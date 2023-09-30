Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На половине территории Украины объявляли тревогу

Катерина ТищенкоСуббота, 30 сентября 2023, 11:05
На половине территории Украины объявляли тревогу
карта воздушных тревог по состоянию на 10:25, alerts.in.ua

В субботу утром на левобережной Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Около 10:10 в Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.

Реклама:

Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в этих регионах.

Впоследствии тревогу по той же причине объявили на Херсонщине и Николаевщине.

Обновлено: Около 11 часов тревога из-за угрозы баллистического вооружения была отменена.

ВИДЕО ДНЯ

Вместе с тем, на Сумщине и Черниговщине объявили тревогу из-за активности вражеской армейской авиации вдоль границы.

"Херсонская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская области - вражеские БпЛА (предположительно разведывательного типа). Работает ПВО! Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях!", - сообщили также в Воздушных силах.

Темы: воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Human Rights Watch обвинила Израиль в использовании белого фосфора

Израильская авиакомпания El Al впервые за 41 год выполнит полет в субботу

ПАСЕ признала Голодомор геноцидом

МОК отстранил Олимпийский комитет России из-за оккупированных регионов Украины

аудио, обновленоВ Киеве разоблачили госслужащую, которая во время войны готовила выступления Азарова для росТВ

Блэкауты зимой возможны, но они будут кратковременные - министр энергетики

Все новости...
воздушная тревога
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
По Украине снова распространялась воздушная тревога
В Винницкой области раздались взрывы, есть прилеты
Последние новости
03:33
Human Rights Watch обвинила Израиль в использовании белого фосфора
03:00
В двух областях объявлена тревога из-за ракетной опасности
02:32
США могут одновременно обеспечивать оружием Израиль и Украину – глава Пентагона
01:52
Пропалестинский митинг в Париже разогнали слезоточивым газом и водометами
01:19
Глава Пентагона посетит Израиль 
00:49
Байден обнародует план финансирования для Украины и Израиля на следующей неделе – Reuters
00:08
На оккупированных территориях Россия заменяет украинских священников на российских
23:46
Экономические новости 12 октября: США вводят санкции за нарушение потолка цен на нефть с РФ, флагманы ВПК предупредили о возможности полной остановки работы
23:42
В КГВА поддержали инициативу переименовать Воздухофлотский проспект в Киеве на Воздушных сил
23:24
ЕИБ выделяет 30 миллионов евро на муниципальную инфраструктуру и городской транспорт в Украине
Все новости...
Реклама: