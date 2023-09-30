На половине территории Украины объявляли тревогу

карта воздушных тревог по состоянию на 10:25, alerts.in.ua

В субботу утром на левобережной Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Около 10:10 в Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.

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Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в этих регионах.

Впоследствии тревогу по той же причине объявили на Херсонщине и Николаевщине.

Обновлено: Около 11 часов тревога из-за угрозы баллистического вооружения была отменена.

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Вместе с тем, на Сумщине и Черниговщине объявили тревогу из-за активности вражеской армейской авиации вдоль границы.

"Херсонская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская области - вражеские БпЛА (предположительно разведывательного типа). Работает ПВО! Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях!", - сообщили также в Воздушных силах.