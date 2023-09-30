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Африка хоче розмістити на своїй території виробництво української зброї – Кулеба

Катерина ТищенкоСубота, 30 вересня 2023, 11:18
Африка хоче розмістити на своїй території виробництво української зброї – Кулеба
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Африка зацікавлена не тільки в купівлі української зброї, а й у розміщенні на своїй території її виробництва.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на панельній дискусії в рамках Форуму оборонних індустрій, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Африка була одним із найбільших ринків збуту української військової продукції до початку повномасштабної війни. Сьогодні Африка чекає на повернення українських компаній на цей ринок для продажу зброї. Поки що ця опція, зрозуміло, закрита.

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В одній африканській країні, спілкуючись із лідером цієї країни, він так довірливо подивився мені в очі і каже: "Вам стільки зброї вже надіслали, вам стільки точно не потрібно. Можливо, трохи поділіться з нами?" Тобто, там інше сприйняття наших потреб".

Деталі: За словами міністра, друга зацікавленість, яка з'явилася в Африки – це, власне, розміщення виробництва української зброї та амуніції на території Африки.

"Це новий тренд", – зазначив Кулеба. Він вважає, що "попит на продаж і виробництво зброї, виробленої в Україні, буде дуже високим".

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Теми: АфриказброяКулеба Дмитро
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