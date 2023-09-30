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Африка хочет разместить на своей территории производство украинского оружия – Кулеба

Катерина ТищенкоСуббота, 30 сентября 2023, 11:18
Африка хочет разместить на своей территории производство украинского оружия – Кулеба
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Африка заинтересована не только в покупке украинского оружия, но и в размещении на своей территории его производства.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на панельной дискуссии в рамках Форума оборонных индустрий, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Африка была одним из самых больших рынков сбыта украинской военной продукции до начала полномасштабной войны. Сегодня Африка ждет возвращения украинских компаний на этот рынок для продажи оружия. Пока эта опция, разумеется, закрыта.

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В одной африканской стране, общаясь с лидером этой страны, он так доверительно посмотрел мне в глаза и говорит: "Вам столько оружия уже прислали, вам столько точно не нужно. Может быть, немного поделитесь с нами?" То есть, там другое восприятие наших потребностей".

Детали: По словам министра, вторая заинтересованность, которая появилась у Африки – это, собственно, размещение производства украинского оружия и амуниции на территории Африки.

"Это новый тренд", – отметил Кулеба. Он считает, что "спрос на продажу и производство оружия, произведенного в Украине, будет очень высоким".

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Темы: АфрикаоружиеКулеба Дмитрий
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