Міноборони почало розробляти стратегію розвитку армії майбутнього – Умєров

Міністерство оборони після завершення війни запропонує керівництву України стратегію розвитку української армії майбутнього – Future Force Concept.

Джерело: міністр оборони Рустем Умєров на першому Форумі оборонних індустрій, повідомляють Укрінформ і Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Те, що називається Future Force Concept, буде дуже важливим документом. Колеги вже почали його розробляти, але щоб просуватись, ми повинні будемо зробити аналіз: як воно зараз у нас, скільки людей, скільки у нас можливостей, спроможностей. Після цього – провести консультації зі всіма видами (військ – ред.), Силами оборони і безпеки і подивитись статус натовський, які гарантії безпеки, національні спроможності, регіональні гарантії безпеки, міжнародні гарантії безпеки. І після цього ми будемо пропонувати керівництву України ... для затвердження цієї візії".

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Деталі: Він зазначив, що Україна буде виходити з власних інтересів, розробляти і пропонувати нову архітектуру внутрішньої та глобальної безпеки.

Говорячи про розвиток вітчизняного військово-промислового комплексу, Умєров зазначив, що візія України – це розробляти світовий клас мілітарних продуктів і послуг.

Міністр зазначив, що Україна хоче виробляти мілітарні продукти і послуги дуже високої якості, які можна буде масштабувати і "закривати зараз усі потреби України".

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"І далі вже після закінчення війни це експортувати", – наголосив Умєров.