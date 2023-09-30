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Минобороны начало разрабатывать стратегию развития армии будущего – Умеров

Катерина ТищенкоСуббота, 30 сентября 2023, 11:36
Минобороны начало разрабатывать стратегию развития армии будущего – Умеров
Рустем Умеров на форуме оборонных индустрий, фото ОП

Министерство обороны после завершения войны предложит руководству Украины стратегию развития украинской армии будущего – Future Force Concept.

Источник: министр обороны Рустем Умеров на первом Форуме оборонных индустрий, сообщают Укринформ и Интерфакс-Украина

Прямая речь: "То, что называется Future Force Concept, будет очень важным документом. Коллеги уже начали его разрабатывать, но чтобы продвигаться, мы должны будем сделать анализ: как оно сейчас у нас, сколько людей, сколько у нас возможностей. После этого – провести консультации со всеми видами (войск - ред.), Силами обороны и безопасности и посмотреть статус натовский, какие гарантии безопасности, национальные способности, региональные гарантии безопасности, международные гарантии безопасности. И после этого мы будем предлагать руководству Украины ... для утверждения этого видения".

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Детали: Он отметил, что Украина будет исходить из собственных интересов, разрабатывать и предлагать новую архитектуру внутренней и глобальной безопасности.

Говоря о развитии отечественного военно-промышленного комплекса, Умеров отметил, что визия Украины – это разрабатывать мировой класс милитаристских продуктов и услуг.

Министр отметил, что Украина хочет производить милитарные продукты и услуги очень высокого качества, которые можно будет масштабировать и "закрывать сейчас все потребности Украины".

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"И дальше уже после окончания войны это экспортировать", - подчеркнул Умеров.

Темы: Умеров РустемВооруженные силыМинобороны
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