Від російських обстрілів постраждало 37 оборонних підприємств – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що від російських обстрілів постраждало 37 підприємств оборонної промисловості України.

Джерело: Шмигаль на Форумі оборонних індустрій у Києві, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Наша оборонна промисловість залишається однією з основних цілей для російських ракетних ударів, від атак яких постраждало 37 підприємств".

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Деталі: Прем'єр повідомив, що наразі уряд опрацьовує додаткові пропозиції щодо їхнього відновлення.

На форумі Шмигаль також заявив, що посилення співробітництва з іноземними виробниками та залучення іноземних кампаній до виробництва зброї в Україні є короткостроковою і стратегічною метою країни.

Прем'єр зазначив, що всі розуміють ризики, але також усі мають розуміти, що Україна стане новим центром виробництва військової продукції в Європі.

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Шмигаль також зазначив, що приватний сектор є ключовим партнером уряду, і він готовий допомагати всім, хто виробляє якісну зброю для української армії.

Прем'єр розповів, що у 2023 році уряд розпочав кілька експериментальних проєктів із виробництва різного типу безпілотників, а також системно спрощує бюрократичні процедури для виробництва різних типів техніки та озброєння.

"Російський режим мріяв про демілітаризацію України, водночас Україна щомісяця нарощує виробництво озброєння і військової техніки", - констатував Шмигаль.