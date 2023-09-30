От российских обстрелов пострадало 37 оборонных предприятий – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что от российских обстрелов пострадало 37 предприятий оборонной промышленности Украины.

Источник: Шмыгаль на Форуме оборонных индустрий в Киеве, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Наша оборонная промышленность остается одной из основных целей для российских ракетных ударов, от атак которых пострадало 37 предприятий".

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Детали: Премьер сообщил, что сейчас правительство прорабатывает дополнительные предложения по их восстановлению.

На форуме Шмыгаль также заявил, что усиление сотрудничества с иностранными производителями и привлечение иностранных кампаний к производству оружия в Украине является краткосрочной и стратегической целью страны.

Премьер отметил, что все понимают риски, но также все должны понимать, что Украина станет новым центром производства военной продукции в Европе.

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Шмыгаль также отметил, что частный сектор является ключевым партнером правительства, и он готов помогать всем, кто производит качественное оружие для украинской армии.

Премьер рассказал, что в 2023 году правительство начало несколько экспериментальных проектов по производству различного типа беспилотников, а также системно упрощает бюрократические процедуры для производства различных типов техники и вооружения.

"Российский режим мечтал о демилитаризации Украины, в то же время Украина ежемесячно наращивает производство вооружения и военной техники", - констатировал Шмыгаль.