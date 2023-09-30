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Білорусь готує зустріч іноземних дипломатів із депортованими з України дітьми – МЗС

Катерина ТищенкоСубота, 30 вересня 2023, 14:29
Білорусь готує зустріч іноземних дипломатів із депортованими з України дітьми – МЗС
"Президент" Білорусі Олександр Лукашенко, фото Getty Images

За даними МЗС України, білоруська влада має намір організувати зустріч іноземних дипломатів із незаконно депортованими з окупованих територій України дітьми.

Джерело: Міністерство закордонних справ України

Дослівно: "За інформацією Міністерства закордонних справ України, 4 жовтня білоруська сторона має намір організувати відвідування представниками іноземного дипломатичного корпусу, акредитованого в Мінську, т.зв. "місць проживання, навчання і оздоровлення" українських дітей в Білорусі, які були вивезені із тимчасово окупованих Росією міст Лисичанськ та Сєвєродонецьк".

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Деталі: Як зазначає МЗС, зазначений захід має на меті легалізацію незаконного переміщення українських дітей із тимчасово окупованих територій України.

Відповідно до норм міжнародного права, примусова депортація дітей може кваліфікуватися як воєнний злочин, наголосили в міністерстві. Там додали, що задля уникнення відповідальності посадові особи в Білорусі намагаються прикритися міжнародними представниками.

Дослівно: "Закликаємо іноземні держави, дипломатичні представництва яких отримали відповідні запрошення в Мінську, утриматися від участі в пропагандистській поїздці білоруського режиму.

ВІДЕО ДНЯ

Як на рівні національного розслідування, так і в рамках розслідування Міжнародного кримінального суду, продовжимо роботу задля притягнення до відповідальності усіх осіб, які скоїли злочини проти українських дітей".

Теми: Білорусьдітидепортація МЗС
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