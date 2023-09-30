Беларусь готовит встречу иностранных дипломатов с депортированными из Украины детьми – МИД

По данным МИД Украины, белорусские власти намерены организовать встречу иностранных дипломатов с незаконно депортированными с оккупированных территорий Украины детьми.

Источник: Министерство иностранных дел Украины

Дословно: "По информации Министерства иностранных дел Украины, 4 октября белорусская сторона намерена организовать посещение представителями иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Минске, т.н. "мест проживания, обучения и оздоровления" украинских детей в Беларуси, которые были вывезены из временно оккупированных Россией городов Лисичанск и Северодонецк".

Реклама:

Детали: Как отмечает МИД, указанное мероприятие имеет целью легализацию незаконного перемещения украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

В соответствии с нормами международного права, принудительная депортация детей может квалифицироваться как военное преступление, отметили в министерстве. Там добавили, что во избежание ответственности должностные лица в Беларуси пытаются прикрыться международными представителями.

Дословно: "Призываем иностранные государства, дипломатические представительства которых получили соответствующие приглашения в Минске, воздержаться от участия в пропагандистской поездке белорусского режима.

ВИДЕО ДНЯ

Как на уровне национального расследования, так и в рамках расследования Международного уголовного суда, продолжим работу для привлечения к ответственности всех лиц, совершивших преступления против украинских детей".