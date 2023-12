Нова посол ЄС назвала пріоритети реформ України в антикорупційній сфері

Новопризначена посол ЄС в Україні Катаріна Матернова зустрілася з керівниками НАБУ і САП та назвала пріоритети реформ для України в антикорупційній сфері.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост посла у соцмережі Х

Assured Heads of 🗝️🇺🇦 AC bodies Semen Kryvonos @nabu_ukr and Oleksandr Klymenko #SAPO of continued strong 🇪🇺 support & assistance. Important to prioritise further reforms for 💪institutional & procedural autonomy of SAPO & enhance legislation to boost corruption investigations🔎. pic.twitter.com/l0eZsxByLp

Реклама: