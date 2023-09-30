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Нова посол ЄС назвала пріоритети реформ України в антикорупційній сфері

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 30 вересня 2023, 14:37
Нова посол ЄС назвала пріоритети реформ України в антикорупційній сфері
Катаріна Матернова під час зустрічі з Семеном Кривоносом і Олександром Клименком, фото з Х посла

Новопризначена посол ЄС в Україні Катаріна Матернова зустрілася з керівниками НАБУ і САП та назвала пріоритети реформ для України в антикорупційній сфері. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост посла у соцмережі Х

Деталі: Матернова розповіла, що зустрілася з очільниками ключових антикорупційних органів України: керівником НАБУ Семеном Кривоносом та керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком, та запевнила їх у тому, що ЄС продовжить допомогу й пдітримку.

Дослівно: "Важливо визначити пріоритетами подальші реформи для сильної інституційної та процесуальної автономії САП, а також покращити законодавство, щоб прискорити антикорупційні розслідування". 

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Що передувало: Нова посол ЄС в Україні почала роботу ще 20 вересня, прибувши до Києва та вручивши копії вірчих грамот в Міністерстві закордонних справ, а 27 вересня – вручила вірчі грамоти Володимиру Зеленському

За інформацією ЗМІ, призначення Матернової послом у Києві є ще одним сигналом підтримки євроінтеграційних зусиль України.

Дивіться повне інтерв'ю з новим послом ЄС на YouTube-каналі "ЄвроПравди" або читайте на сайті.

Теми: ЄСАнтикорупційна прокуратурареформиНАБУ
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