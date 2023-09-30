Нова посол ЄС назвала пріоритети реформ України в антикорупційній сфері

Катаріна Матернова під час зустрічі з Семеном Кривоносом і Олександром Клименком, фото з Х посла

Новопризначена посол ЄС в Україні Катаріна Матернова зустрілася з керівниками НАБУ і САП та назвала пріоритети реформ для України в антикорупційній сфері.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост посла у соцмережі Х

Assured Heads of 🗝️🇺🇦 AC bodies Semen Kryvonos @nabu_ukr and Oleksandr Klymenko #SAPO of continued strong 🇪🇺 support & assistance. Important to prioritise further reforms for 💪institutional & procedural autonomy of SAPO & enhance legislation to boost corruption investigations🔎. pic.twitter.com/l0eZsxByLp Реклама: September 30, 2023

Деталі: Матернова розповіла, що зустрілася з очільниками ключових антикорупційних органів України: керівником НАБУ Семеном Кривоносом та керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком, та запевнила їх у тому, що ЄС продовжить допомогу й пдітримку.

Дослівно: "Важливо визначити пріоритетами подальші реформи для сильної інституційної та процесуальної автономії САП, а також покращити законодавство, щоб прискорити антикорупційні розслідування".

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Що передувало: Нова посол ЄС в Україні почала роботу ще 20 вересня, прибувши до Києва та вручивши копії вірчих грамот в Міністерстві закордонних справ, а 27 вересня – вручила вірчі грамоти Володимиру Зеленському.

За інформацією ЗМІ, призначення Матернової послом у Києві є ще одним сигналом підтримки євроінтеграційних зусиль України.

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