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Новый посол ЕС назвала приоритеты реформ Украины в антикоррупционной сфере

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 30 сентября 2023, 14:37
Новый посол ЕС назвала приоритеты реформ Украины в антикоррупционной сфере
Катарина Матернова во время встречи с Семеном Кривоносом и Александром Клименко, фото с Х посла

Новоназначенная посол ЕС в Украине Катарина Матернова встретилась с руководителями НАБУ и САП и назвала приоритеты реформ для Украины в антикоррупционной сфере.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост посла в соцсети Х

Детали: Матернова рассказала, что встретилась с руководителями ключевых антикоррупционных органов Украины: руководителем НАБУ Семеном Кривоносом и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александром Клименко, и заверила их в том, что ЕС продолжит помощь и поддержку.

Дословно: "Важно определить приоритетами дальнейшие реформы для сильной институциональной и процессуальной автономии САП, а также улучшить законодательство, чтобы ускорить антикоррупционные расследования".

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Что предшествовало: Новая посол ЕС в Украине начала работу 20 сентября, прибыв в Киев и вручив копии верительных грамот в Министерстве иностранных дел, а 27 сентября – вручила верительные грамоты Владимиру Зеленскому.

По информации СМИ, назначение Матерновой послом в Киеве является еще одним сигналом поддержки евроинтеграционных усилий Украины.

Смотрите полное интервью с новым послом ЕС на YouTube-канале "ЕвроПравды" или читайте на сайте.

Темы: ЕСАнтикоррупционная прокуратурареформыНАБУ
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