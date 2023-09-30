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У Бундестазі заявили, що Україна має право бити ракетами по території РФ

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 30 вересня 2023, 15:35
У Бундестазі заявили, що Україна має право бити ракетами по території РФ
Марі-Агнес Штрак-Циммерман, фото: picture alliance via Getty Images

Очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман закликала уряд Німеччини негайно поставити Україні далекобійні ракети Taurus і вважає, що Україна має право атакувати цілі на території РФ.

Джерело: Штрак-Циммерман в інтерв'ю медіагрупі Funke-Mediengruppe, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Merkur

Деталі: За її словами, за допомогою цілеспрямованого використання цих ракет українська армія може серйозно порушити російську логістику. При цьому, вважає вона, потрібно визнати, що Київ може атакувати за допомогою Taurus цілі в самій РФ.

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Пряма мова: "Міжнародне право також дозволяє Україні атакувати військові об'єкти на території російського агресора. Незалежно від того, де ця зброя була вироблена і хто її постачав".

Більше деталей: Вона також застерегла канцлера Німеччини Олафа Шольца від подальшого зволікання з поставками ракет, які обговорюється вже півроку.

"Кожен з нас все зважує (щодо того, постачати ракети чи ні). Але якщо зволікати, можна лише продовжити страждання", – пояснила Штрак-Циммерман.

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Читайте також статтю "ЄП" про те, як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus.

Теми: Німеччинаракетний ударзброяРосія
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