У Бундестазі заявили, що Україна має право бити ракетами по території РФ

Очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман закликала уряд Німеччини негайно поставити Україні далекобійні ракети Taurus і вважає, що Україна має право атакувати цілі на території РФ.

Джерело: Штрак-Циммерман в інтерв'ю медіагрупі Funke-Mediengruppe, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Merkur

Деталі: За її словами, за допомогою цілеспрямованого використання цих ракет українська армія може серйозно порушити російську логістику. При цьому, вважає вона, потрібно визнати, що Київ може атакувати за допомогою Taurus цілі в самій РФ.

Реклама:

Пряма мова: "Міжнародне право також дозволяє Україні атакувати військові об'єкти на території російського агресора. Незалежно від того, де ця зброя була вироблена і хто її постачав".

Більше деталей: Вона також застерегла канцлера Німеччини Олафа Шольца від подальшого зволікання з поставками ракет, які обговорюється вже півроку.

"Кожен з нас все зважує (щодо того, постачати ракети чи ні). Але якщо зволікати, можна лише продовжити страждання", – пояснила Штрак-Циммерман.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Раніше Bild дізнався, що проблемами для передачі Німеччиною далекобійних ракет Taurus Києву є тривале навчання українських військових, а також фахівці, які мають програмувати цілі ракет.

Перед цим повідомляли, що Німеччина не відмовляла Україні у постачанні далекобійних ракет Taurus і досі вивчає запит на це озброєння.

США та Німеччина наразі обговорюють питання передачі Україні далекобійних ракет ATACMS і Taurus, але у цій справі низка "чутливих питань".

Читайте також статтю "ЄП" про те, як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus.