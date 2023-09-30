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В Бундестаге заявили, что Украина имеет право бить ракетами по территории РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 30 сентября 2023, 15:35
В Бундестаге заявили, что Украина имеет право бить ракетами по территории РФ
Мари-Агнес Штрак-Циммерман, фото: picture alliance via Getty Images

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала правительство Германии немедленно поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus и считает, что Украина имеет право атаковать цели на территории РФ.

Источник: Штрак-Циммерман в интервью медиагруппе Funke-Mediengruppe, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Merkur

Детали: По ее словам, с помощью целенаправленного использования этих ракет украинская армия может серьезно нарушить российскую логистику. При этом, считает она, нужно признать, что Киев может атаковать с помощью Taurus цели в самой РФ.

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Прямая речь: "Международное право также позволяет Украине атаковать военные объекты на территории российского агрессора. Независимо от того, где это оружие было произведено и кто его поставлял".

Больше деталей: Она также предостерегла канцлера Германии Олафа Шольца от дальнейшего промедления с поставками ракет, которые обсуждается уже полгода.

"Каждый из нас все взвешивает (относительно того, поставлять ракеты или нет). Но если медлить, можно лишь продлить страдания", – пояснила Штрак-Циммерман.

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Предыстория:

  • Ранее Bild узнал, что проблемами для передачи Германией дальнобойных ракет Taurus Киеву является длительное обучение украинских военных, а также специалисты, которые должны программировать цели ракет.
  • Перед этим сообщалось, что Германия не отказывала Украине в поставке дальнобойных ракет Taurus и до сих пор изучает запрос на это вооружение.
  • США и Германия сейчас обсуждают вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS и Taurus, но в этом деле ряд "чувствительных вопросов".

Читайте также статью "ЕП" о том, как Германия дискутирует о передаче Украине ракет Taurus.

Темы: Германияракетный удароружиеРосcия
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