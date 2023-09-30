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Столтенберг: Хто б не прийшов до влади у Словаччині, вона підтримуватиме Україну

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 30 вересня 2023, 15:58
Столтенберг: Хто б не прийшов до влади у Словаччині, вона підтримуватиме Україну
Єнс Столтенберг, фото: Global Images Ukraine via Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що Словаччина продовжить підтримувати Україну у відбитті агресії Росії й після парламентських виборів, які проходять у суботу.

Джерело: Столтенберг в інтерв’ю агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За його словами, який би уряд не прийшов до влади в Словаччині, вони продовжать разом збиратися на засіданнях Альянсу.

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"І я впевнений, що ми знайдемо способи і надалі надавати підтримку – як ми робили це після кожних виборів в країнах НАТО з початку війни", – наголосив Столтенберг.

Словаччина серед тих країни НАТО, яка надсилала Україні військову техніку, зокрема винищувачі МіГ-29 та систему протиповітряної оборони С-300.

Раніше колишній словацький прем’єр-популіст Роберт Фіцо, чия партія претендує на перемогу на дострокових парламентських виборах у Словаччині, заявив, що планує скасувати військову та політичну підтримку України.

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Виборчі дільниці у Словаччині відкрилися о 7 годині ранку і працюватимуть до 22:00. У Виборчому департаменті МВС зазначили, що усі 5996 дільниць відкрилися без проблем. За голоси виборців змагаються 25 політичних партій.

Що передувало: Останні опитування засвідчили, що популістська та антиукраїнська партія Smer-SD колишнього прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо хоч і залишається лідером симпатій словаків, але все більше поступається "Прогресивній Словаччині", яка не була представлена у парламенті цього скликання.

За ними розташувалась партія "Голос" колишнього прем’єра Петера Пеллегріні (13,7%), яка просіла в опитуваннях, та OlaNO ("Звичайні люди і прості громадяни"; 8,2%), що, навпаки, наростила підтримку.

Дивіться відео "ЄП" про 12 топ-політиків Словаччини, де ми весело, але експертно розповідаємо про тих, хто є союзником Путіна, а хто – справжнім другом України.

Читайте також пояснення про те, хто може зупинити перемогу антиукраїнських сил на виборах у Словаччині.

Теми: СловаччинаНАТОдопомога Україні
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