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Столтенберг: Кто бы ни пришел к власти в Словакии, она будет поддерживать Украину

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 30 сентября 2023, 15:58
Столтенберг: Кто бы ни пришел к власти в Словакии, она будет поддерживать Украину
Йенс Столтенберг, фото: Global Images Ukraine via Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что Словакия продолжит поддерживать Украину в отражении агрессии России и после парламентских выборов, которые проходят в субботу.

Источник: Столтенберг в интервью агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".

Детали: По его словам, какое бы правительство не пришло к власти в Словакии, они продолжат вместе собираться на заседаниях Альянса.

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"И я уверен, что мы найдем способы и в дальнейшем оказывать поддержку – как мы делали это после каждых выборов в странах НАТО с начала войны", – подчеркнул Столтенберг.

Словакия среди тех стран НАТО, которая присылала Украине военную технику, в частности истребители МиГ-29 и систему противовоздушной обороны С-300.

Ранее бывший словацкий премьер-популист Роберт Фицо, чья партия претендует на победу на досрочных парламентских выборах в Словакии, заявил, что планирует отменить военную и политическую поддержку Украины.

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Избирательные участки в Словакии открылись в 7 часов утра и будут работать до 22:00. В Избирательном департаменте МВД отметили, что все 5996 участков открылись без проблем. За голоса избирателей соревнуются 25 политических партий.

Что предшествовало: Последние опросы показали, что популистская и антиукраинская партия Smer-SD бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо хоть и остается лидером симпатий словаков, но все больше уступает "Прогрессивной Словакии", которая не была представлена в парламенте этого созыва.

За ними расположилась партия "Голос" бывшего премьера Петера Пеллегрини (13,7%), которая просела в опросах, и OlaNO ("Обычные люди и простые граждане"; 8,2%), которая, наоборот, нарастила поддержку.

Смотрите видео "ЕП" о 12 топ-политиках Словакии, где мы весело, но экспертно рассказываем о тех, кто является союзником Путина, а кто – настоящим другом Украины.

Читайте также объяснение о том, кто может остановить победу антиукраинских сил на выборах в Словакии.

Темы: СловакияНАТОпомощь Украине
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