В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, є постраждалі
Субота, 30 вересня 2023, 19:40
ДСНС повідомила про порив нафтопроводу в Івано-Франківській області, загорівся приватний будинок, постраждали шестеро людей.
Джерело: ДСНС
Деталі: За даними рятувальників, о 17:00 поблизу села Стримба Надвірнянського району, стався порив нафтопроводу діаметром 15 сантиметрів з розлиттям нафтопродуктів на площі 100 м кв. та горінням.
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Вогонь розповсюдився на приватний будинок.
За попередньою інформацією постраждало 3 особи.
Наразі засувки на нафтопроводі перекриті.
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Оновлено: За даними рятувальників, за годину пожежу ліквідували.
Постраждало загалом 9 осіб, з них 2 дітей, 5 госпіталізовані до лікарні.
Наразі на місці розливу здійснюється обробка залишків нафтопродуктів сорбентом.