В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, є постраждалі

ДСНС повідомила про порив нафтопроводу в Івано-Франківській області, загорівся приватний будинок, постраждали шестеро людей.

Джерело: ДСНС

Деталі: За даними рятувальників, о 17:00 поблизу села Стримба Надвірнянського району, стався порив нафтопроводу діаметром 15 сантиметрів з розлиттям нафтопродуктів на площі 100 м кв. та горінням.

Реклама:

Вогонь розповсюдився на приватний будинок.

За попередньою інформацією постраждало 3 особи.

Наразі засувки на нафтопроводі перекриті.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: За даними рятувальників, за годину пожежу ліквідували.

Постраждало загалом 9 осіб, з них 2 дітей, 5 госпіталізовані до лікарні.

Наразі на місці розливу здійснюється обробка залишків нафтопродуктів сорбентом.