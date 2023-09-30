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В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, є постраждалі

Роман ПетренкоСубота, 30 вересня 2023, 19:40
В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, є постраждалі
фото з соцмереж

ДСНС повідомила про порив нафтопроводу в Івано-Франківській області, загорівся приватний будинок, постраждали шестеро людей.

Джерело: ДСНС

Деталі: За даними рятувальників, о 17:00 поблизу села Стримба Надвірнянського району, стався порив нафтопроводу діаметром 15 сантиметрів з розлиттям нафтопродуктів на площі 100 м кв. та горінням.

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Вогонь розповсюдився на приватний будинок.

За попередньою інформацією постраждало 3 особи.

Наразі засувки на нафтопроводі перекриті.

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Оновлено: За даними рятувальників, за годину пожежу ліквідували.

Постраждало загалом 9 осіб, з них 2 дітей, 5 госпіталізовані до лікарні.

Наразі на місці розливу здійснюється обробка залишків нафтопродуктів сорбентом.

 
фото з соцмереж

Теми: Івано-Франківська областьнафта
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