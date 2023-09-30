В Ивано-Франковской области взорвался нефтепровод, есть пострадавшие

ГСЧС сообщила о прорыве нефтепровода в Ивано-Франковской области, загорелся частный дом, пострадали несколько человек.

Источник: ГСЧС

Детали: По данным спасателей, в 17:00 вблизи села Стримба Надвирнянского района, произошел порыв нефтепровода диаметром 15 сантиметров с разливом нефтепродуктов на площади 100 м кв. и горением.

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Огонь распространился на частный дом.

По предварительной информации пострадали 3 человека.

Сейчас задвижки на нефтепроводе перекрыты.

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Обновлено: По данным спасателей, за час пожар ликвидировали.

Пострадало всего 9 человек, из них 2 детей, 5 госпитализированы в больницу.

Сейчас на месте разлива осуществляется обработка остатков нефтепродуктов сорбентом.