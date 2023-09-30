Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Ивано-Франковской области взорвался нефтепровод, есть пострадавшие

Роман ПетренкоСуббота, 30 сентября 2023, 19:40
В Ивано-Франковской области взорвался нефтепровод, есть пострадавшие
фото с соцсетей

ГСЧС сообщила о прорыве нефтепровода в Ивано-Франковской области, загорелся частный дом, пострадали несколько человек.

Источник: ГСЧС

Детали: По данным спасателей, в 17:00 вблизи села Стримба Надвирнянского района, произошел порыв нефтепровода диаметром 15 сантиметров с разливом нефтепродуктов на площади 100 м кв. и горением.

Реклама:

Огонь распространился на частный дом.

По предварительной информации пострадали 3 человека.

Сейчас задвижки на нефтепроводе перекрыты.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: По данным спасателей, за час пожар ликвидировали.

Пострадало всего 9 человек, из них 2 детей, 5 госпитализированы в больницу.

Сейчас на месте разлива осуществляется обработка остатков нефтепродуктов сорбентом.

 
фото с соцсетей

Темы: Ивано-Франковская областьнефть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Ивано-Франковская область
На Прикарпатье полицейский насмерть сбил подростка
На Прикарпатье сгорел дом. Местные СМИ писали, что там тайно проводила службу УПЦ МП
Россия запустила "Кинжалы" по молодым пилотам, которые будут учиться на F-16 – Игнат
Последние новости
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
Все новости...
Реклама: