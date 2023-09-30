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У Конгресі закликали відмовити Україні в допомозі, аби уникнути шатдауну

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 30 вересня 2023, 18:25
У Конгресі закликали відмовити Україні в допомозі, аби уникнути шатдауну
фото: getty

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що гроші для України мають бути вилучені із законопроєкту про тимчасові витрати, щоб федеральний уряд міг уникнути шатдауну – тимчасового призупинення роботи федеральних органів влади США.

Джерело: Маккарті в інтерв'ю CNN, "Європейська правда"

Деталі: На його думку, якби в Конгресі був "чистий" законопроєкт без України, то його, ймовірно, змогли б ухвалити.

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"Я думаю, що якщо Сенат включить туди Україну і зосередиться на Україні, а не на Америці, я думаю, що це може викликати реальні проблеми", – додав Маккарті.

Він наголосив, що якщо Сенат підготує законопроєкт у тому вигляді, в якому він є, це, швидше за все, призведе до шатдауну.

"Я думаю, що ми могли б вирішити цю проблему", – додав він, знову закликавши законодавців надати "чистий" законопроєкт, щоб зберегти роботу уряду.

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Але, за його словами, якщо Сенат буде продовжувати розглядати питання України у своїй постійній резолюції, то це буде безрезультатним.

Як відомо, у Держдепі США вже готують план на випадок шатдауну, а у Пентагоні кажуть, що він зачепить і програму навчання українських льотчиків та обслуговувального персоналу на винищувачах F-16.

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Теми: СШАдопомога Українівійна
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