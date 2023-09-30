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В Конгрессе призвали отказать Украине в помощи, чтобы избежать шатдауна

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 30 сентября 2023, 18:25
В Конгрессе призвали отказать Украине в помощи, чтобы избежать шатдауна
фото: getty

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что деньги для Украины должны быть изъяты из законопроекта о временных расходах, чтобы федеральное правительство могло избежать шатдауна – временного приостановления работы федеральных органов власти США.

Источник: Маккарти в интервью CNN, "Европейская правда"

Детали: По его мнению, если бы в Конгрессе был "чистый" законопроект без Украины, то его, вероятно, смогли бы принять.

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"Я думаю, что если Сенат включит туда Украину и сосредоточится на Украине, а не на Америке, я думаю, что это может вызвать реальные проблемы", – добавил Маккарти.

Он подчеркнул, что если Сенат подготовит законопроект в том виде, в котором он есть, это, скорее всего, приведет к шатдауну.

"Я думаю, что мы могли бы решить эту проблему", – добавил он, снова призвав законодателей предоставить "чистый" законопроект, чтобы сохранить работу правительства.

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Но, по его словам, если Сенат будет продолжать рассматривать вопрос Украины в своей постоянной резолюции, то это будет безрезультатным.

Как известно, в Госдепе США уже готовят план на случай шатдауна, а в Пентагоне говорят, что он затронет и программу обучения украинских летчиков и обслуживающего персонала на истребителях F-16.

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Темы: СШАпомощь Украиневойна
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