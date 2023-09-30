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Костянтинівка: росіяни влучили авіабомбою в локацію, де гуляли діти – одного поранили

Роман ПетренкоСубота, 30 вересня 2023, 18:48
Костянтинівка: росіяни влучили авіабомбою в локацію, де гуляли діти – одного поранили
обстріл донеччини 30 вересня, фото прокуратури

Російські окупанти влучили авіабомбою КАБ-500 в житлову забудову в Костянтинівці Донецької області, поранили 13-річну дитину.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Близько 16:00 окупанти нанесли авіаудар по Костянтинівці, скинули КАБ на територію транспортного підприємства та житлової забудови, де у цей час на вулиці гуляли двоє дітей 13-річний хлопчик отримав мінно-вибухову травму й осколкове поранення голови.

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Ще дві жінки віком 43 і 54 роки постраждали від артилерійських атак РФ у селах Ласточкіне Покровського району та Новоукраїнка Волноваського району.

Обидві під час обстрілів перебували у своїх оселях, наразі їх ушпиталено.

Серед зруйнованих й пошкоджених об’єктів – понад два десятки приватних і багатоквартирних житлових будинків, господарські споруди, приміщення підприємства, автомобілі й лінії електропередач.

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Теми: Донецька областьобстрілвійна
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