Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Костянтинівка: росіяни влучили авіабомбою в локацію, де гуляли діти – одного поранили

Роман ПетренкоСубота, 30 вересня 2023, 18:48
Костянтинівка: росіяни влучили авіабомбою в локацію, де гуляли діти – одного поранили
обстріл донеччини 30 вересня, фото прокуратури

Російські окупанти влучили авіабомбою КАБ-500 в житлову забудову в Костянтинівці Донецької області, поранили 13-річну дитину.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Близько 16:00 окупанти нанесли авіаудар по Костянтинівці, скинули КАБ на територію транспортного підприємства та житлової забудови, де у цей час на вулиці гуляли двоє дітей 13-річний хлопчик отримав мінно-вибухову травму й осколкове поранення голови.

Реклама:

Ще дві жінки віком 43 і 54 роки постраждали від артилерійських атак РФ у селах Ласточкіне Покровського району та Новоукраїнка Волноваського району.

Обидві під час обстрілів перебували у своїх оселях, наразі їх ушпиталено.

Серед зруйнованих й пошкоджених об’єктів – понад два десятки приватних і багатоквартирних житлових будинків, господарські споруди, приміщення підприємства, автомобілі й лінії електропередач.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Донецька область
На Херсонщині росіяни за добу поранили 3 цивільних, на Донеччині – 7
Росіяни ущільнюють мінно-вибухові загородження на Бахмутському напрямку – Генштаб
Російські війська знову вдарили по Донеччині: 2 загиблих, 6 поранених цивільних
Останні новини
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
Усі новини...
Реклама: