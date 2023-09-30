Константиновка: россияне попали авиабомбой в место, где гуляли дети - одного ранили
Российские оккупанты попали авиабомбой КАБ-500 в жилую застройку в Константиновке Донецкой области, ранили 13-летнего ребенка.
Источник: Донецкая областная прокуратура
Детали: Около 16:00 оккупанты нанесли авиаудар по Константиновке, сбросили КАБ на территорию транспортного предприятия и жилой застройки, где в это время на улице гуляли двое детей - 13-летний мальчик получил минно-взрывную травму и осколочное ранение головы.
Еще две женщины в возрасте 43 и 54 года пострадали от артиллерийских атак РФ в селах Ласточкино Покровского района и Новоукраинка Волновахского района.
Обе во время обстрелов находились в своих домах, сейчас они госпитализированы.
Среди разрушенных и поврежденных объектов - более двух десятков частных и многоквартирных жилых домов, хозяйственные постройки, помещения предприятия, автомобили и линии электропередач.