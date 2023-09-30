Константиновка: россияне попали авиабомбой в место, где гуляли дети - одного ранили

Российские оккупанты попали авиабомбой КАБ-500 в жилую застройку в Константиновке Донецкой области, ранили 13-летнего ребенка.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: Около 16:00 оккупанты нанесли авиаудар по Константиновке, сбросили КАБ на территорию транспортного предприятия и жилой застройки, где в это время на улице гуляли двое детей - 13-летний мальчик получил минно-взрывную травму и осколочное ранение головы.

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Еще две женщины в возрасте 43 и 54 года пострадали от артиллерийских атак РФ в селах Ласточкино Покровского района и Новоукраинка Волновахского района.

Обе во время обстрелов находились в своих домах, сейчас они госпитализированы.

Среди разрушенных и поврежденных объектов - более двух десятков частных и многоквартирных жилых домов, хозяйственные постройки, помещения предприятия, автомобили и линии электропередач.