Палата представителей США утвердила временный бюджет, чтобы избежать шатдауна

Палата представителей Конгресса США утвердила бюджет для финансирования правительственных органов на 45 дней без помощи Украине.

Источник: Sky News

Детали: Республиканцы и демократы Палаты представителей в субботу заключили соглашение о финансировании правительства и избежании прекращения работы.

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В документе нет помощи Украине.

Законопроект позволит правительству работать еще 45 дней.

"За" проголосовали 335 представителей.

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Теперь документ должен утвердить Сенат США.

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