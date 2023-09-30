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Палата представителей США утвердила временный бюджет, чтобы избежать шатдауна

Роман ПетренкоСуббота, 30 сентября 2023, 22:14
Палата представителей США утвердила временный бюджет, чтобы избежать шатдауна
фото: getty

Палата представителей Конгресса США утвердила бюджет для финансирования правительственных органов на 45 дней без помощи Украине.

Источник: Sky News

Детали: Республиканцы и демократы Палаты представителей в субботу заключили соглашение о финансировании правительства и избежании прекращения работы.

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В документе нет помощи Украине.

Законопроект позволит правительству работать еще 45 дней.

"За" проголосовали 335 представителей.

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Теперь документ должен утвердить Сенат США.

Предыстория:

  • Под вопросом была финансовая помощь от США не только на 2024 год, но и в завершение 2023-го. Финансовый год в Штатах истекает 30 сентября и с 1 октября должен действовать следующий бюджетный период. Однако американские парламентарии не смогли принять бюджет на следующий год.
  • В такой ситуации Конгресс США должен был принять так называемый промежуточный бюджет, который будет действовать до принятия полноценной сметы. В этот документ заложена и финансовая помощь для Украины – около 3,3 млрд долл. до конца 2023 года.

Темы: США
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