Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Палата представителей США утвердила временный бюджет, чтобы избежать шатдауна

Роман ПетренкоСуббота, 30 сентября 2023, 22:14
Палата представителей США утвердила временный бюджет, чтобы избежать шатдауна
фото: getty

Палата представителей Конгресса США утвердила бюджет для финансирования правительственных органов на 45 дней без помощи Украине.

Источник: Sky News

Детали: Республиканцы и демократы Палаты представителей в субботу заключили соглашение о финансировании правительства и избежании прекращения работы.

Реклама:

В документе нет помощи Украине.

Законопроект позволит правительству работать еще 45 дней.

"За" проголосовали 335 представителей.

ВИДЕО ДНЯ

Теперь документ должен утвердить Сенат США.

Предыстория:

  • Под вопросом была финансовая помощь от США не только на 2024 год, но и в завершение 2023-го. Финансовый год в Штатах истекает 30 сентября и с 1 октября должен действовать следующий бюджетный период. Однако американские парламентарии не смогли принять бюджет на следующий год.
  • В такой ситуации Конгресс США должен был принять так называемый промежуточный бюджет, который будет действовать до принятия полноценной сметы. В этот документ заложена и финансовая помощь для Украины – около 3,3 млрд долл. до конца 2023 года.

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоПолиция показала первые минуты после удара по Покровску

видеоЗеленский прибыл в Одессу и провел совещание с военными и властями области

фотоИзучая след РФ в преступлениях против Майдана, прокуроры вышли на экс-разведчика

Ливанская "Хезболла" заявила, что готова воевать с Израилем

Во Франции уроженец РФ напал на школу и убил учителя: нападавший кричал "Аллаху ахбар"

ГБР подозревает экс-заместителя министра юстиции в растрате 10 миллионов

Все новости...
США
В Конгрессе призвали отказать Украине в помощи, чтобы избежать шатдауна
США следят, чтобы Россия не могла продавать нефть выше ценового потолка – Белый дом
Нефть за неделю подорожала на 2% из-за праздничного спроса в Китае и ограниченного предложения в США
Последние новости
18:13
Офисные советчики: кто консультирует Офис президента
18:12
Вездеходы, спутниковая связь и аптечки: что Германия передала Украине в новом пакете
18:09
видеоПолиция показала первые минуты после удара по Покровску
18:09
Двух работников военкомата Тернополя, которые избивали мужчин, отправили под ночной арест
18:07
Олимпиада-2028: МОК включил в программу 5 дополнительных видов спорта
18:01
Reuters: На саммите ЕС потребуют "решительного прогресса" по использованию активов РФ
17:56
НАПК исключило мирового производителя бриллиантов из Индии из перечня спонсоров войны: причины
17:37
В Минздраве расширили перечень врачей, которые могут переливать кровь
17:25
Экспортерам в России сообщили, сколько валютной выручки придется продавать для поддержки рубля
17:18
видеоЗеленский прибыл в Одессу и провел совещание с военными и властями области
Все новости...
Реклама: