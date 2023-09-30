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Росіяни атакують авіацією Херсонщину, на Сході та Півдні оголошена тривога

Роман ПетренкоСубота, 30 вересня 2023, 22:34
Росіяни атакують авіацією Херсонщину, на Сході та Півдні оголошена тривога
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Пізно увечері 30 вересня росіяни виконали пуски з авіації по Херсонській області.

Джерело: Повітряні сили, Херсонська ОВА

Деталі: Повітряні сили попередили про активність ворожої авіації.

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Тривоги оголошені на півдні та сході країни.

Пізніше влада Херсонщини повідомила, що в напрямку Херсонської області летіли ворожі СУ34, СУ35, і вже за хвилину, що зафіксовані пуски в напрямку Бериславського району області.

Теми: Херсонська область
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