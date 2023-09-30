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Россияне атакуют авиацией Херсонщину, на Востоке и Юге объявлена тревога

Роман ПетренкоСуббота, 30 сентября 2023, 22:34
Россияне атакуют авиацией Херсонщину, на Востоке и Юге объявлена тревога
скриншот: alerts

Поздно вечером 30 сентября россияне выполнили пуски из авиации по Херсонской области.

Источник: Воздушные силы, Херсонская ОВА

Детали: Воздушные силы предупредили об активности вражеской авиации.

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Тревоги объявлены на юге и востоке страны.

Позже власти Херсонщины сообщили, что в направлении Херсонской области летели вражеские СУ34, СУ35, и уже через минуту, что зафиксированы пуски в направлении Бериславского района области.

Темы: Херсонская область
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