Россияне атакуют авиацией Херсонщину, на Востоке и Юге объявлена тревога
Суббота, 30 сентября 2023, 22:34
Поздно вечером 30 сентября россияне выполнили пуски из авиации по Херсонской области.
Источник: Воздушные силы, Херсонская ОВА
Детали: Воздушные силы предупредили об активности вражеской авиации.
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Тревоги объявлены на юге и востоке страны.
Позже власти Херсонщины сообщили, что в направлении Херсонской области летели вражеские СУ34, СУ35, и уже через минуту, что зафиксированы пуски в направлении Бериславского района области.