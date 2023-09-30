"Шахеди" рухаються у бік Білгород-Дністровського району
Субота, 30 вересня 2023, 22:49
Російські безпілотники Shahed рухаються у бік Одеської області, влада просить людей перебувати в укриттях.
Джерело: Повітряні сили, Одеська ОВА
Деталі: За даними ПС, "Шахеди" рухаються з Чорного моря в напрямку Одеської області.
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За даними військових, у Дніпропетровській області вже працює ППО по ворожому БпЛА.
Дослівно ОВА: "Білгород-Дністровський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях, це важливо!"
Оновлено: Пізніше Повітряні сили теж уточнили, що група БпЛА з Чорного моря летить в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.
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