"Шахеди" рухаються у бік Білгород-Дністровського району

Російські безпілотники Shahed рухаються у бік Одеської області, влада просить людей перебувати в укриттях.

Джерело: Повітряні сили, Одеська ОВА

Деталі: За даними ПС, "Шахеди" рухаються з Чорного моря в напрямку Одеської області.

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За даними військових, у Дніпропетровській області вже працює ППО по ворожому БпЛА.

Дослівно ОВА: "Білгород-Дністровський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях, це важливо!"

Оновлено: Пізніше Повітряні сили теж уточнили, що група БпЛА з Чорного моря летить в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.