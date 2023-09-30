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"Шахеди" рухаються у бік Білгород-Дністровського району

Роман ПетренкоСубота, 30 вересня 2023, 22:49
Шахеди рухаються у бік Білгород-Дністровського району
скриншот google maps

Російські безпілотники Shahed рухаються у бік Одеської області, влада просить людей перебувати в укриттях.

Джерело: Повітряні сили, Одеська ОВА

Деталі: За даними ПС, "Шахеди" рухаються з Чорного моря в напрямку Одеської області.

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За даними військових, у Дніпропетровській області вже працює ППО по ворожому БпЛА.

Дослівно ОВА: "Білгород-Дністровський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях, це важливо!"

Оновлено: Пізніше Повітряні сили теж уточнили, що група БпЛА з Чорного моря летить в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

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Теми: Одеська областьобстрілШахедвійна
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